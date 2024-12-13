Найвулканічніший світ Сонячної системи: відкриття змінює уявлення про супутник Юпітера

Учені дійшли висновку, що насправді в надрах Іо немає океану з магми, який би призводив до вивержень вулканів. Передбачається, що задіяний інший процес.

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Всупереч існуючим уявленням про другий за величиною супутник Юпітера під назвою Іо, під його поверхнею не ховається океан з магми, і він не призводить до вивержень сотень вулканів. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, задіяний інший механізм, пише Space.

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Супутник Юпітера Іо є світом із найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі. Дані минулих спостережень за Іо показали, що під поверхнею супутника міститься океан із розплавленої магми глибиною приблизно 50 км. На поверхні Іо постійно відбуваються виверження приблизно 400 вулканів і майже вся поверхня цього світу вкрита лавовими рівнинами. Лава, яка вивергається з вулканів надходить з мантії.

Супутник Юпітера Іо є світом із найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі Фото: NASA

Учені вважають, що вулканічна активність Іо викликана постійною деформацією супутника через гравітаційний вплив Юпітера. Річ у тім, що Іо має еліптичну орбіту і під час обертання навколо Юпітера то наближається до планети, то віддаляється від неї. Це призводить до того, що надра супутника то розширюються, то стискаються, що призводить до виділення енергії у вигляді тепла. У результаті магма з надр Місяця у вигляді лави вихлюпується на поверхню, коли відбувається виверження вулканів. Тобто кількість приливної енергії, яку отримує від Іо, має бути достатньо для підтримки океану з розплавленої магми в надрах супутника. Тепер же нове дослідження показує, що ніякого океану з магми там немає.

Вчені використовували нові дані космічного апарату "Юнона", а також дані більш ранніх спостережень за супутником Юпітера, і дійшли висновку, що виверження вулканів відбуваються не через океан із магми, адже його немає.

Нове дослідження показує, що ніякого океану з магми в надрах Іо немає Фото: space.com

Якби в надрах Іо існував океан з магми, то супутник Юпітера зазнавав би велику деформацію під дією гравітації Юпітера. Але нові дані показують, що внутрішня частина Іо в основному дуже тверда, а не розплавлена. Тобто Іо має в основному тверду мантію під корою.

Якщо немає океану з магми, то яким чином вона виходить із вулканів у вигляді лави? Вчені вважають, що у твердій мантії Іо існують невеликі "кишені" з магми, яка виходить на поверхню через вулкани. Тобто ділянки розплавленої породи існують і саме вони відповідають за вулканічну активність на Іо.

Результати дослідження показують, що тільки приливного нагріву, викликаного гравітаційним впливом рідної планети, недостатньо для створення океану з магми на супутнику. Таким чином, це відкриття може змінити також уявлення про інші супутники Юпітера, і супутники Сатурна.

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