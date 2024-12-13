Потужніші за мільярди атомних бомб: Сонце може створювати суперспалахи, що на нас чекає (відео)

Учені з'ясували, що раз на 100 років такі зірки, як Сонце, створюють катастрофічні суперспалахи. Науковці детально розповідають, чи варто очікувати подібне від нашої зірки найближчим часом.

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Учені вважають, що на Сонці можуть виникати катастрофічні суперспалахи набагато частіше, ніж передбачалося раніше, і один із них може виникнути в найближчому майбутньому. Суперспалахи є руйнівними викидами випромінювання та енергії, які можуть вивести з ладу енергосистеми, всю електроніку і системи зв'язку на Землі, а також призвести до падіння супутників на нашу планету. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Live Science.

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Так виглядає спалах на Сонці

Минулі дослідження показували, що такі як Сонце зірки можуть створювати суперспалахи раз на кілька тисяч років, але тепер учені з'ясували, що це відбувається приблизно раз на 100 років. Суперспалахи в тисячі разів потужніші за звичайні спалахи на Сонці. Самі ж ці явища являють собою сильний викид випромінювання та енергії, які виникають через зміни в магнітному полі нашої зірки. Коли потужне ультрафіолетове і рентгенівське випромінювання врізається в атмосферу Землі, то воно призводить до порушень роботи радіозв'язку, а також негативно позначається на роботі супутників на низькій навколоземній орбіті. Часто спалахи відбуваються разом із виверженнями плазми на Сонці, відомими як корональні викиди маси. Коли ця плазма врізається в магнітне поле Землі, то виникає геомагнітна буря. Що сильніший спалах, то сильніша геомагнітна буря, яка може вивести з ладу енергосистеми, електроніку і змусити супутники падати на нашу планету.

Одна з найпотужніших геомагнітних бур у сучасній історії сталася 1859 року, коли Сонце звільнило кількість енергії, яку можна порівняти з вибухом 10 мільярдів атомних бомб потужністю 1 мегатонна. Це призвело до повного відключення телеграфних систем на всій планеті. Якби щось подібне сталося зараз, то вийшла б з ладу вся електроніка, можливо, перестав би працювати інтернет, зв'язок, а супутники масово падали на Землю. І це результат дуже потужного спалаху, але суперспалахи в тисячі разів потужніші, вважають учені.

Суперспалахи в тисячі разів потужніші за звичайні спалахи на Сонці Фото: NASA

Автори дослідження вивчили дані про 56 000 зірок, які схожі на Сонце і виявили 2889 суперспалахів, які виникли на 2527 зірках. При цьому дані показують, що такі явища виникають приблизно раз на 100 років. Раніше вважалося, що суперспалахи такі зірки створюють раз на кілька тисяч років.

Учені з'ясували, що суперспалахи на інших зірках створює той самий механізм, який виробляє звичайні спалахи на Сонці. Але автори дослідження поки що не можуть з повною впевненістю сказати, чи може Сонце створювати суперспалахи, хоча така ймовірність існує. І можливо, Сонце може створити суперспалах у найближчому майбутньому, хоча щоб це підтвердити потрібні додаткові дослідження. Відомо, що наша зірка трохи менш активна, ніж її аналоги в інших ділянках Чумацького Шляху.

Як би там не було, на Сонці вже настав сонячний максимум, тобто пік активності нашої зірки. Він настає приблизно в середині 11-річного циклу активності Сонця. Вважається, що сонячний максимум триватиме приблизно до кінця 2025 року, а отже варто очікувати частої появи спалахів класу Х. Це найпотужніші спалахи з усіх можливих на Сонці.

Нещодавно, як уже писав Фокус, на Сонці виник спалах класу Х2 і це була несподівана подія для вчених.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA показали результат 10-річного спостереження за найбільшими планетами Сонячної системи. Завдяки цьому можна побачити, як змінилися за цей час Юпітер, Уран, Нептун і Сатурн.