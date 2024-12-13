Мощнее миллиардов атомных бомб: Солнце может создавать супервспышки, что нас ожидает (видео)

Ученые выяснили, что раз в 100 лет такие звезды, как Солнце, создают катастрофические супервспышки. Ученые детально рассказывают, стоит ли ожидать подобное от нашей звезды в ближайшее время.

Related video

Ученые считают, что на Солнце могут возникать катастрофические супервспышки гораздо чаще, чем предполагалось ранее и одна из них может возникнуть в ближайшем будущем. Супервспышки являются разрушительными выбросами излучения и энергии, которые могут вывести из строя энергосистемы, всю электронику и системы связи на Земле, а также привести к падению спутников на нашу планету. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Так выглядит вспышка на Солнце

Прошлые исследования показывали, что такие как Солнце звезды могут создавать супервспышки раз в несколько тысяч лет, но теперь ученые выяснили, что это происходит примерно раз в 100 лет. Супервспышки в тысячи раз мощнее обычных вспышек на Солнце. Сами же эти явления представляют собой сильный выброс излучения и энергии, которые возникают из-за изменений в магнитном поле нашей звезды. Когда мощное ультрафиолетовое и рентгеновское излучение врезается в атмосферу Земли, то оно приводит к нарушениям работы радиосвязи, а также негативно сказывается на работу спутников на низкой околоземной орбите. Часто вспышки происходят вместе с извержениями плазмы на Солнце, известными как корональные выбросы массы. Когда эта плазма врезается в магнитное поле Земли, то возникает геомагнитная буря. Чем сильнее вспышка, тем сильнее геомагнитная буря, которая может вывести из строя энергосистемы, электронику и заставить спутники падать на нашу планету.

Одна из самых мощных геомагнитных бурь в современной истории произошла в 1859 году, когда Солнце освободило количество энергии, сравнимое со взрывом 10 миллиардов атомных бомб мощностью 1 мегатонна. Это привело к полному отключению телеграфных систем на всей планете. Если бы нечто подобное произошло сейчас, то вышла бы из строя вся электроника, возможно, перестал бы работать интернет, связь, а спутники массово падали на Землю. И это результат очень мощной вспышки, но супервспышки в тысячи раз мощнее, считают ученые.

Супервспышки в тысячи раз мощнее обычных вспышек на Солнце Фото: NASA

Авторы исследования изучили данные о 56 000 звезд, которые похожи на Солнце и обнаружили 2889 супервспышек, которые возникли на 2527 звездах. При этом данные показывают, что такие явления возникают примерно раз в 100 лет. Ранее считалось, что супервспышки такие звезды создают раз в несколько тысяч лет.

Ученые выяснили, что супервспышки на других звездах создает тот же механизм, который производит обычные вспышки на Солнце. Но авторы исследования пока не могут с полной уверенностью сказать, может ли Солнце создавать супервспышки, хотя такая вероятность существует. И возможно, Солнце может создать супервспышку в ближайшем будущем, хотя чтобы это подтвердить нужны дополнительные исследования. Известно, что наша звезда немного менее активная, чем ее аналоги в других участках Млечного Пути.

Как бы то ни было, на Солнце уже наступил солнечный максимум, то пик активности нашей звезды. Он наступает примерно в середине 11-летнего цикла активности Солнца. Считается, что солнечный максимум продлится примерно до конца 2025 года, а значит стоит ожидать частого появления вспышек класса Х. Это самые мошны вспышки из всех возможных на Солнце.

Недавно, как уже писал Фокус, на Солнце возникла вспышка класса Х2 и это было неожиданное событие для ученых.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA показали результат 10-летнего наблюдения за самыми большими планетами Солнечной системы. Благодаря этому можно увидеть, как изменились за это время Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.