Перше виявлене зіткнення з Юпітером: комета створила нову особливість планети (фото)

Зіткнення комет можуть бути не тільки руйнівними подіями, а й подіями творіння.

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У липні 1994 року фрагменти комети Шумейкерів — Леві 9 врізалися в Юпітер. Це було перше зіткнення двох тіл Сонячної системи, яке спостерігали астрономи. У Юпітера є кільця, хоча вони не так добре виражені, як кільця Юпітера. Вчені вважають, що зіткнення комети призвело до утворення нового кільця у найбільшої планети Сонячної системи, пише IFLSсience.

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На черговому засіданні Американського геофізичного союзу цього тижня астроном Міхай Хорані представив гіпотезу, згідно з якою з уламків комети Шумейкерів — Леві 9, яка врізалася в Юпітер 30 років тому, було створено нове тонке кільце навколо величезної планети. Якщо гіпотеза підтвердиться, то це буде наймолодше з усіх кілець навколо тіл у Сонячній системі.

Комету Шумейкерів — Леві 9 вперше виявили в березні 1993 року. Розрахунки вчених показали, що ще в липні 1992 року комета опинилася на дуже близькій за космічними мірками відстані від Юпітера, гравітація планети розірвала комету на частини, внаслідок чого утворився 21 фрагмент цього космічного тіла. Ці фрагменти почали обертатися навколо Юпітера.

На знімку телескопа Вебб видно кільця Юпітера Фото: NASA

Також учені з'ясували, що Шумейкерів — Леві 9 є першою відомою кометою, яка обертається навколо планети, а не навколо Сонця. До свого руйнування комета оберталася навколо Юпітера протягом 20-30 років.

Вважається, що всі фрагменти комети, найбільший з яких мав розмір 2 км, врізалися в Юпітер зі швидкістю 60 км/с у період з 16 по 22 липня 1994 року. Це було перше зіткнення двох тіл Сонячної системи, яке спостерігали астрономи.

Темні плями на Юпітері — це сліди зіткнення уламків комети Шумейкерів — Леві 9 Фото: NASA

Хороні вважає, що під час розпаду комети утворилися не тільки великі фрагменти, а й величезна кількість дрібних частинок. Ці частинки опинилися всередині магнітосфери Юпітера, тобто області впливу магнітного поля планети, де частинки за допомогою гравітації газового гіганта утворили нове тонке кільце навколо планети.

Учений вважає, що це перше відоме створення уламками комети нового кільця навколо планети в Сонячній системі. Але це лише гіпотеза, яка потребує підтвердження.

Це кільце, як вважає Хорані, надто тонке, щоб його могли виявити телескопи, а тому потрібно почекати на прибуття до Юпітера місії Europa Clipper у 2030 році, щоб його можна було побачити. Вчений вважає, що потужні прилади космічного апарату дадуть змогу виявити нове кільце Юпітера, створене уламками комети.

Космічний апарат Europa Clipper зараз летить до Юпітера, але головна мета місії полягає в найретельнішому вивченні супутника планети під назвою Європа. Зонд має підтвердити, що в надрах Європи міститься океан із води, а також має знайти можливі ознаки існування позаземного життя на цьому супутнику Юпітера.

Як уже писав Фокус, нове відкриття змінює уявлення про супутник Юпітера. Вчені дійшли висновку, що насправді в надрах Іо немає океану з магми, який би призводив до вивержень вулканів. Передбачається, що задіяний інший процес.

Також Фокус писав про те, що телескоп Хаббл показав, яким чином змінювався Юпітер та інші гігантські планети Сонячної системи протягом останніх 10 років.