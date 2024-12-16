Термоядерный синтез: ученые предложили новый способ обнаружить инопланетян

Новый метод может помочь обнаружить планеты, где живут инопланетные цивилизации, способные создавать термоядерный синтез.

Related video

Ученые считают, что с помощью наблюдения за далекими планетами там можно обнаружить признаки наличия термоядерного синтеза. Это будет указывать на то, что данную технологию освоила развитая инопланетная цивилизация. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Основой нового способа поиска потенциальных инопланетян является соотношение дейтерия к водороду на далекой планете. Это соотношение примерно в 10 раз выше на Земле, чем в межзвездной среде. Известно, что каменистые планеты, такие как Земля, где могут обитать инопланетяне, имеют более высокое соотношение дейтерия к водороду, чем в межзвездной среде.

Ученые считают, что если соотношение дейтерия к водороду на далекой планете ниже, чем базовый уровень межзвездной среды, то может указывать на нечто странное. Ни один известный естественный процесс не может снизить это соотношение на планете. Значит это может сделать потенциальная внеземная цивилизация.

Дейтерий является изотопом водорода, который встречается в природе и его можно обнаружить везде во Вселенной. Это очень стабильный изотоп, который может существовать очень долго. Дейтерий содержит один нейтрон и один протон, в отличие от обычного водорода, который имеет только один протон.

Нейтрон делает дейтерий тяжелее обычного водорода и его легко обнаружить при дистанционном зондировании. Дейтерий также является топливом для термоядерного синтеза.

Если использовать дейтерий в термоядерном реакторе в качестве основного топлива, то теоретически можно получить намного больше термоядерной энергии, чем во время синтеза атомов водорода. Почти вся энергия, которую создает Солнце, производится в результате термоядерного синтеза атомов водорода в ядре нашей звезды.

Физики считают, что на Земле термоядерный синтез можно создать путем слияния дейтерия с другим изотопом водорода – тритием. Этот изотоп имеет один протон и два нейтрона, а потому более тяжелый.

Основой нового способа поиска потенциальных инопланетян является соотношение дейтерия к водороду на далекой планете Фото: phys.org

Во время синтеза дейтерия и трития выделяется очень много термоядерной энергии. Ученые считают, что внеземная цивилизация могла бы освоить термоядерный синтез, а это привело бы к изменению химической природы ее родной планеты.

Авторы исследования говорят, что если инопланетяне освоили термоядерный синтез, то им нужны природные источники дейтерия. Если на планете, где живут инопланетяне, есть океаны, то из них можно добывать дейтерий. Тритий обнаружить сложнее, ведь он не встречается в природе и, как правило, должен быть синтезирован.

Поэтому ученые считают, что инопланетяне могли бы использовать для термоядерного синтеза слияние атомов дейтерия. Это позволит получать огромное количество энергии для питания передовых технологий.

Ученые считают, что нужно разработать новые спектрометры для анализа атмосфер и океанов планет, похожих на Землю. Таким образом можно будет найти изменения в химической природе планеты. А значит и признаки технологически развитой цивилизации.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что инопланетная жизнь может радикально отличаться от земной. Тем не менее есть способы ее обнаружить.

Также Фокус писал о том, что историческая огромная черная дыра удивила ученых. Они впервые обнаружили редкое явление. Это вспышка высокоэнергетического гамма-излучения, исходящего от черной дыры М87*.