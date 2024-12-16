Раскрыт секрет редких космических взрывов: все указывает на необычного пожирателя материи

На сегодняшний день ученые обнаружили всего 12 подобных космических взрывов, которые, как предполагается, связаны с питанием черных дыр.

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Астрономы обнаружили очень быстрый и очень яркий космический взрыв в карликовой галактике на расстоянии 500 млн световых лет от нас. Но происхождение таких взрывов до сих пор остается загадкой. Впервые ученые предположили, что эти явления возникают тогда, когда черная дыра средней массы поглощает соседнюю звезду. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Ученые обнаружили очень яркую и быструю вспышку света, получившую название CSS161010, в далекой карликовой галактике. Эта вспышка достигла предела яркости всего за 4 дня, а затем уровень света значительно снизился всего за 2,5 дня.

На сегодняшний день астрономы обнаружили всего 12 таких космических взрывов, но их происхождение остается загадкой. Теперь же впервые ученые, на основе изучения CSS161010, предположили, что такие взрывы скорее всего являются следствием процесса поглощения черной дырой средней массы ближайшей звезды.

По словам ученых, их удивили полученные данные, ведь в других подобных событиях они не наблюдали схожих характеристик. Если изначально предполагалось, что данное явление может быть сверхновой, то дальнейший анализ показал, что это не так.

По словам ученых, развитие излучения похоже на то, которое можно увидеть в активных ядрах галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры. Поэтому космический взрыв, обнаруженный учеными, указывает на то, что он также связан с черной дырой, но гораздо меньшего размера.

Астрономы считают, что в центре карликовой галактики, которая по массе примерно в 400 раз меньше Млечного Пути, находится черная дыра средней массы. То есть ее масса примерно в 100 – 100 000 раз больше, чем у Солнца. Точнее определить ее массу пока невозможно.

Вообще астрономы на сегодняшний день обнаружили очень небольшое количество черных дыр средней массы, ведь их очень сложно идентифицировать. Но исследование таких черных дыр имеет решающее значение для понимания путей формирования и эволюции черных дыр.

По словам ученых, именно черные дыры средней массы являются строительными блоками сверхмассивных черных дыр, которые находятся в больших галактиках, таких как наш Млечный Путь.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новый способ обнаружить инопланетян с помощью термоядерного синтеза. Новый метод может помочь обнаружить планеты, где живут инопланетные цивилизации, способные создавать термоядерный синтез.

Также Фокус писал о том, что черная дыра М87*, которая является первой сфотографированной напрямую черной дырой, снова удивила астрономов. Они впервые за многие годы обнаружили очень редкое излучение, исходящее от этой черной дыры.