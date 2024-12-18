Експеримент на висоті 3,5 км: можливо, таким буде будинок астронавтів на Місяці та Марсі (фото)

Індія активно готується до освоєння Місяця і Марса, а тому було проведено першу в історії країни імітаційну місію, в якій було змодельовано умови перебування в іншому світі.

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Архітектори з індійської компанії Aaka створили для індійського космічного агентства ISRO яйцеподібну структуру, яка стала домом для астронавта на цілих 3 тижні. Структуру під назвою Habitat-1 було створено для першої в історії Індії імітаційної місії, в якій змоделювали умови космосу, щоб підготувати астронавтів до реальних польотів на Місяць і Марс. Можливо, саме так виглядатиме будинок для індійських астронавтів, які вирушать освоювати ці світи, пише BBC.

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Архітекторка Ааста Кача-Джхала каже, що подібні симуляції космічних місій допомагають виявити і вирішити можливі проблеми, з якими зіткнуться астронавти в реальних умовах космосу.

Космічне житло Habitat-1 було побудовано в регіоні Ладакх у Гімалаях на висоті 3,5 км. Цей регіон вирізняється екстремальними кліматичними умовами і розрідженим повітрям. За день температура тут може змінитися від плюс 20 градусів Цельсія до мінус 18 градусів Цельсія. Це не йде ні в яке порівняння з Марсом, де температура може опускатися нижче мінус 150 градусів Цельсія або Місяцем, де температура в деяких кратерах опускається до мінус 250 градусів Цельсія. І все ж Habitat-1 добре підходить для випробування людської витривалості.

Протягом трьох тижнів у Habitat-1 перебуває на повній самоті індійський астронавт. За ним протягом усього цього часу спостерігали вчені та фіксували будь-які зміни в його фізичному та психологічному здоров'ї. Відомо, що в астронавта іноді виникало відчуття дискомфорту через перебування в тісному приміщенні. Астронавт носив біометричні пристрої для контролю режиму сну, частоти серцевих скорочень і рівня стресу.

Космічне житло Habitat-1 було побудовано в регіоні Ладакх у Гімалаях на висоті 3,5 км Фото: BBC

Регіон Ладакх був обраний для експерименту, тому що його скелястий, безплідний ландшафт і ґрунт мають схожість із матеріалами та камінням, виявленими на Марсі та в деяких частинах Місяця. Навіть коли астронавт залишав космічне житло, його не полишало відчуття повної самотності.

Усередині житла Habitat-1 були ліжко, місце для зберігання речей і припасів, місце для роботи, а також міні-кухня і туалет. За словами Кача-Джхала, це житло було спроектовано з урахуванням того, що на Місяці або Марсі простір буде дуже обмеженим. Також у житло було впроваджено систему для належної утилізації відходів і забезпечення відсутності запахів.

Зараз Індія активно готується відправити своїх перших астронавтів у космос. На орбіту мають полетіти на космічному кораблі "Гаганьян" три астронавти на три дні. Раніше планувалося, що це станеться у 2025 році, але нещодавно, як уже писав Фокус, стало відомо, що ця місія може бути перенесена на 2026 рік. Індія також планує створити свою першу космічну станцію до 2035 року і відправити людину на Місяць до 2040 року.

Також Фокус писав про те, що невідомий об'єкт упав на Місяць і яскравий спалах було видно із Землі. Астроном з Японії спостерігав за супутником Землі, коли його поверхню освітив яскравий спалах світла.

Ще Фокус писав про те, що астронавти NASA, які застрягли в космосі , не повернуться додому з МКС, як планувалося. Двоє астронавтів залишаться ще щонайменше на місяць на орбіті, хоча вони і так уже провели в космосі набагато більше часу, ніж мали.