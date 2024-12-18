Эксперимент на высоте 3,5 км: возможно, таким будет дом астронавтов на Луне и Марсе (фото)

Индия активно готовится к освоению Луны и Марса, а потому была проведена первая в истории страны имитационная миссия, в которой были смоделированы условия пребывания в другом мире.

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Архитекторы из индийской компании Aaka создали для индийского космического агентства ISRO яйцевидную структуру, которая стала домом для астронавта на целых 3 недели. Структура под названием Habitat-1 была создана для первой в истории Индии имитационной миссии, в которой были смоделированы условия космоса, чтобы подготовить астронавтов к реальным полетам на Луну и Марс. Возможно, именно так будет выглядеть дом для индийских астронавтов, которые отправятся осваивать эти миры, пишет BBC.

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Архитектор Ааста Кача-Джхала говорит, что подобные симуляции космических миссий помогают выявить и решить возможные проблемы, с которым столкнутся астронавты в реальных условиях космоса.

Космическое жилище Habitat-1 было построено в регионе Ладакх в Гималаях на высоте 3,5 км. Этот регион отличается экстремальными климатическими условиями и разреженным воздухом. За день температура здесь может измениться от плюс 20 градусов Цельсия до минус 18 градусов Цельсия. Это не идет ни в какое сравнение с Марсом, где температура может опускаться ниже минус 150 градусов Цельсия или Луной, где температура в некоторых кратерах опускается до минус 250 градусов Цельсия. И все же Habitat-1 хорошо подходит для испытания человеческой выносливости.

В течение трех недель в Habitat-1 находится в полном одиночестве индийский астронавт. За ним в течение всего этого времени наблюдали ученые и фиксировали любые изменения в его физическом и психологическом здоровье. Известно, что у астронавта иногда возникало чувство дискомфорта из-за пребывания в тесном помещении. Астронавт носил биометрические устройства для контроля режима сна, частоты сердечных сокращений и уровня стресса.

Космическое жилище Habitat-1 было построено в регионе Ладакх в Гималаях на высоте 3,5 км Фото: BBC

Регион Ладакх был выбран для эксперимента, потому что его скалистый, бесплодный ландшафт и почва имеют сходство с материалами и камнями, обнаруженными на Марсе и в некоторых частях Луны. Даже когда астронавт покидал космическое жилище его не оставляло чувство полного одиночества.

Внутри жилища Habitat-1 находились кровать, место для хранения вещей и припасов, место для работы, а также мини-кухня и туалет. По словам Кача-Джхала, это жилище было спроектировано с учетом того, что на Луне или Марсе пространство будет очень ограниченным. Также в жилище была внедрена система для надлежащей утилизации отходов и обеспечения отсутствие запахов.

Сейчас Индия активно готовится отправить своих первых астронавтов в космос. На орбиту должны полететь на космическом корабле "Гаганьян" три астронавта на три дня. Ранее планировалось, что это произойдет в 2025 году, но недавно, как уже писал Фокус, стало известно, что данная миссия может быть перенесена на 2026 год. Индия также планирует создать свою первую космическую станцию ​​к 2035 году и отправить человека на Луну к 2040 году.

Также Фокус писал о том, что неизвестный объект упал на Луну и яркую вспышку было видно с Земли. Астроном из Японии наблюдал за спутником Земли, когда ее поверхность осветила яркая вспышка света.

Еще Фокус писал о том, что застрявшие в космосе астронавты NASA не вернутся домой с МКС, как планировалось. Двое астронавтов останутся еще как минимум на месяц на орбите, хотя они и так уже провели в космосе намного больше времени, чем должны были.