Неизвестный объект упал на Луну: яркую вспышку было видно с Земли (видео)

Астроном из Японии наблюдал за спутником Земли, когда ее поверхность осветила яркая вспышка света.

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Японский астроном запечатлел, как в Луну врезался неизвестный объект, который мог быть одним из метеоров потока Геминид, пишет IFLScience.

Метеорный поток Геминиды впервые был замечен в середине 1800-х годов. Этот метеорный поток необычен тем, что исходит от астероида, который по многих характеристикам похож на комету.

"Обломки, которые образовали метеорный поток Геминиды, произошли от астероида (3200) Фаэтон. После того, как астрономам удалось найти астероид, они поняли, что его орбита совпадает с движением потока Геминид. Большинство ежегодных метеорных потоков происходят от комет, но Фаэтон был классифицирован как околоземной астероид, а не как комета", — говорит астроном Серена Уитфилд в недавнем блоге NASA.

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Такая классификация остается спорной, так как орбита Фаэтона похожа на орбиту кометы, а аппарат NASA STEREO ранее обнаружил слабый хвост у астероида, приближающегося к Солнцу. Поэтому некоторые астрономы предпочитают называть Фаэтон "каменной кометой", хотя термин "активный астероид" может быть ближе к правде. Подобные объекты уже были обнаружены в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

За ежегодным потоком Геминиды можно наблюдать с 4 по 20 декабря, а его пик приходится на 13-14 декабря.

Ученые предполагают, что в потоке Геминиды могут быть более крупные объекты, которые могут быть потенциально опасными, но в большинстве своем они просто сгорают в атмосфере Земли. Правда, астроном и куратор музея города Хирацука в Японии Дайчи Фудзи запечатлел достаточно крупный обломок, который столкнулся с Луной.

"Мне удалось запечатлеть еще одну вспышку от удара о Луну. Я снимал со скоростью 360 кадров в секунду из своего дома в 22:34:35 и смог подтвердить падение этого космического камня с помощью нескольких телескопов", — написал Фудзи на своей странице в X.

Таким образом Фудзи удалось заснять несколько падений метеоров на поверхность Луны.

Несмотря на то, что поток Геминиды кажутся очевидной причиной удара, все не так просто.

"Учитывая положение метеорного потока, вероятно, вспышки на Луне связаны с Геминидами. Но спорадические, случайные метеоры все равно превосходят Геминиды по своему количеству, поэтому нельзя исключать и такой вариант", — подчеркнул Роберт Лансфорд из Американского метеорного общества EarthSky.

Напомним, ученые назвали последний мощный метеорный поток 2024 года. В течение всего года Земля проходит через несколько метеорных потоков, которые еще называют "падающими звездами".