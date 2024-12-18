Невідомий об'єкт упав на Місяць: яскравий спалах було видно із Землі (відео)

Астроном з Японії спостерігав за супутником Землі, коли її поверхню освітив яскравий спалах світла.

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Японський астроном зафіксував, як у Місяць врізався невідомий об'єкт, який міг бути одним із метеорів потоку Гемінід, пише IFLScience.

Метеорний потік Гемініди вперше був помічений у середині 1800-х років. Цей метеорний потік незвичайний тим, що виходить від астероїда, який за багатьма характеристиками схожий на комету.

"Уламки, які утворили метеорний потік Гемініди, походять від астероїда (3200) Фаетон. Після того, як астрономам вдалося знайти астероїд, вони зрозуміли, що його орбіта збігається з рухом потоку Гемінід. Більшість щорічних метеорних потоків походять від комет, але Фаетон був класифікований як навколоземний астероїд, а не як комета", — говорить астроном Серена Вітфілд у недавньому блозі NASA.

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Така класифікація залишається спірною, оскільки орбіта Фаетона схожа на орбіту комети, а апарат NASA STEREO раніше виявив слабкий хвіст у астероїда, що наближається до Сонця. Тому деякі астрономи вважають за краще називати Фаетон "кам'яною кометою", хоча термін "активний астероїд" може бути ближчим до правди. Подібні об'єкти вже були виявлені в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

За щорічним потоком Гемініди можна спостерігати з 4 по 20 грудня, а його пік припадає на 13-14 грудня.

Вчені припускають, що в потоці Гемініди можуть бути більші об'єкти, які можуть бути потенційно небезпечними, але здебільшого вони просто згорають в атмосфері Землі. Щоправда, астроном і куратор музею міста Хірацука в Японії Дайчі Фудзі зафіксував досить великий уламок, який зіткнувся з Місяцем.

"Мені вдалося зафіксувати ще один спалах від удару об Місяць. Я знімав зі швидкістю 360 кадрів на секунду зі свого будинку о 22:34:35 і зміг підтвердити падіння цього космічного каменю за допомогою декількох телескопів", — написав Фудзі на своїй сторінці в X.

Таким чином Фудзі вдалося зняти кілька падінь метеорів на поверхню Місяця.

Попри те, що потік Гемініди здаються очевидною причиною удару, все не так просто.

"З огляду на положення метеорного потоку, ймовірно, спалахи на Місяці пов'язані з Гемінідами. Але спорадичні, випадкові метеори все одно перевершують Гемініди за своєю кількістю, тому не можна виключати й такий варіант", — наголосив Роберт Лансфорд з Американського метеорного товариства EarthSky.

Нагадаємо, вчені назвали останній потужний метеорний потік 2024 року. Протягом усього року Земля проходить через кілька метеорних потоків, які ще називають "падаючими зірками".