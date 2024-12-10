Останній потужний метеорний потік 2024 року: цього тижня в Україні можна побачити Гемініди

Один із найочікуваніших метеорних потоків цього року — це Гемініди і для цього є причини.

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Протягом усього року Земля проходить через кілька метеорних потоків, які ще називають "падаючими зірками". Це пов'язано з тим, що під час входу в атмосферу маленькі космічні камінці або метеори згорають і залишають по собі яскраві смуги світла. Одним із найпотужніших і найочікуваніших метеорних потоків щороку вважаються Гемініди. Річ у тім, що під час піку метеорного потоку можна побачити понад 100 метеорів, що падають на Землю, на годину. Пік метеорного потоку Гемініди настане вже цього тижня, пише Space.

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Щороку з середини листопада до кінця грудня наша планета проходить через метеорний потік Гемініди, який за кількістю метеорів, що падають, може зрівнятися хіба що з метеорним потоком Персеїди. Цього року Земля почала проходити через Гемініди 19 листопада і вийде з нього 24 грудня. Але пік метеорного потоку Гемініди настане в ніч з 13 на 14 грудня, тобто з п'ятниці на суботу цього тижня. Очікується, що в атмосфері згоратимуть, падаючи зі швидкістю понад 30 км/год, приблизно 120 метеорів на годину. Саме під час піку метеорного потоку за ним найкраще спостерігати неозброєним оком.

Але цього року є одна проблема, яка може перешкодити повною мірою насолодитися "падаючими зірками". Якраз під час піку метеорного потоку Гемініди Місяць буде повним. Це означає, що він буде відбивати багато сонячного світла. Вчені вважають, що це світло, найімовірніше, затьмарить найменші і тьмяні метеори, але деякі з більших метеорів все ж буде видно в нічному небі.

Джерелом метеорного потоку Гемініди є астероїд (3200) Фаетон. Тобто Гемініди — це уламки цього астероїда, які кружляють навколо Сонця. (3200) Фаетон — це незвичайний астероїд, який поводиться як комета, тобто він іноді викидає потік газоподібного натрію, схожий на кометний хвіст. Орбітальний період астероїда, тобто час його обертання навколо Сонця становить 1,4 року. Науковці вважають, що в далекому минулому в астероїд (3200) Фаетон врізався інший астероїд, внаслідок чого утворилася хмара уламків, через яку Земля проходить щороку.

Метеорний потік Гемініди завжди виникають у тій частині неба, де розташоване сузір'я Близнюки (Gemini), на честь якого ці "падаючі зірки" й отримали свою назву. Цього року метеорний потік стане видимим під час піку активності в ніч із 13 на 14 грудня приблизно з 22:00 і за ним можна буде спостерігати протягом ночі до сходу Сонця. Вчені рекомендують дивитися в протилежний від Місяця бік на найтемнішу ділянку неба, щоб найкраще побачити великі метеори, що згорають в атмосфері.

Навіть якщо у вас не вийде застати пік метеорного потоку Гемініди, все ж вчені вважають, що частково його все ще буде видно щоночі до 24 грудня. Хоча це буде зовсім інше, не таке масштабне видовище.

Як уже писав Фокус, спостереження за Всесвітом вказують на наявність альтернативи для теорії відносності Ейнштейна. Астрофізики вважають, що модель модифікованої гравітації краще підходить для пояснення деяких явищ у космосі, ніж може дати стандартна космологічна модель.

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