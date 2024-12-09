Астронавт NASA сфотографував дві найближчі до нас галактики з космічного корабля (фото)

Астронавт Дон Петтіт зробив знімки галактик Велика і Мала Магелланова Хмара, коли Міжнародна космічна станція пролітала над Тихим океаном на висоті 416 км.

Астронавт NASA Дон Петтіт, який полетів у космос уже вчетверте, зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Перейшовши в космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX, який зістикований з МКС, астронавт зробив вражаючі фотографії двох найближчих до нас галактик. Велика Магелланова Хмара і Мала Магелланова Хмара є карликовими галактиками, які обертаються навколо Чумацького Шляху і є його супутниками, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чумацький Шлях, тобто наша рідна галактика, перебуває в космосі не на самоті. Спіральна галактика діаметром приблизно 100 000 світлових років входить до складу скупчення галактик під назвою Місцева група, куди входить ще понад 50 галактик. Деякі з цих галактик, які є карликовими, а значить мають набагато менший розмір і масу, ніж Чумацький Шлях, обертаються навколо нашої рідної галактики як супутники.

Найближчими до нас карликовими галактиками є Велика Магелланова Хмара, розташована на відстані 160 000 світлових років від нас, і Мала Магелланова Хмара, розташована на відстані 200 000 світлових років від Землі.

Найближчими до нас карликовими галактиками є Велика Магелланова Хмара, що розташована на відстані 160 000 світлових років від нас і Мала Магелланова Хмара, що розташована на відстані 200 000 світлових років від Землі... Фото: X (Twitter)

Обидві ці галактики можна побачити із Землі лише з Південної півкулі або ж їх можна спостерігати з космосу. Саме це і зробив астронавт NASA Дон Петтіт, якому 69 років, і він уже вчетверте вирушив на орбіту. Астронавт прибув на МКС у вересні цього року на російському космічному кораблі "Союз" разом із двома астронавтами з РФ. NASA, незважаючи на натягнуті відносини між США і Росією через вторгнення останньої в Україну, все ж продовжує відправляти своїх астронавтів на орбіту на російських космічних кораблях. Також і росіяни прибувають на МКС на космічних кораблях Crew Dragon компанії SpaceX.

Велика і Мала Магелланова Хмара є неправильними галактиками Фото: X (Twitter)

Один із цих кораблів наразі зістикований із МКС, і перемістившись туди Петтіт зробив три фотографії космосу. На двох зображені галактики-супутники Чумацького Шляху, а на третій — наша рідна галактика. Ми не можемо побачити її повністю, адже перебуваємо всередині. Тому Чумацький Шлях на зображеннях із космосу, також із Землі виглядає, як широка смуга, наповнена зірками.

Велика і Мала Магелланова Хмара є неправильними галактиками, адже за формою їх не можна віднести до найпоширеніших типів галактик — еліптичних і спіральних. Проте ці галактики містять мільярди зірок, хоча їх набагато менше, ніж у Чумацькому Шляху.

Чумацький Шлях Фото: X (Twitter)

Велика Магелланова Хмара є космічною лабораторією, за допомогою якої астрономи перевіряють існуючі теорії щодо еволюції Галактики і взагалі Всесвіту. Саме в цій галактиці 1987 року востаннє спостерігали вибух наднової, видимий неозброєним оком.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи вперше отримали високоякісну фотографію зірки, яка знаходиться не в нашій галактиці. Зірка WOH G64 в 1500 разів більша за Сонце і в майбутньому вибухне надновою. Вона розташована у Великій Магеллановій Хмарі.

Також Фокус писав про те, що Всесвіт може бути не ідеальним місцем для розумного життя, вважають учені. Ми живемо або у Всесвіті, який від самого початку мав усі умови для розвитку розумного життя, або ж початкові умови не є однаково ймовірними, а може бути й неможливими.