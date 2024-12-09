Астронавт NASA запечатлел две самые близкие к нам галактики из космического корабля (фото)

Астронавт Дон Петтит сделал снимки галактик Большое и Малое Магелланово Облако, когда Международная космическая станция пролетала над Тихим океаном на высоте 416 км.

Астронавт NASA Дон Петтит, который полетел в космос уже в четвертый раз, сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС). Перейдя в космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который состыкован с МКС, астронавт сделал впечатляющие фотографии двух самых близких к нам галактик. Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако являются карликовыми галактиками, которые вращаются вокруг Млечного Пути и являются его спутниками, пишет Live Science.

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Млечный Путь, то есть наша родная галактика находится в космосе не в одиночестве. Спиральная галактика диаметром примерно 100 000 световых лет входит в состав скопления галактик под названием Местная группа, куда входит еще более 50 галактик. Некоторые из этих галактик, которые являются карликовыми, а значит имеют намного меньший размер и массу, чем Млечный Путь, вращаются вокруг нашей родной галактики как спутники.

Самыми близкими к нам карликовыми галактиками являются Большое Магелланово Облако, расположенное на расстоянии 160 000 световых лет от нас и Малое Магелланово Облако, расположенное на расстоянии 200 000 световых лет от Земли.

Самыми близкими к нам карликовыми галактиками являются Большое Магелланово Облако, расположенное на расстоянии 160 000 световых лет от нас и Малое Магелланово Облако, расположенное на расстоянии 200 000 световых лет от Земли Фото: X (Twitter)

Обе эти галактики можно увидеть с Земли только из Южного полушария или же их можно наблюдать из космоса. Именно это и сделал астронавт NASA Дон Петтит, которому 69 лет, и он уже в четвертый раз отправился на орбиту. Астронавт прибыл на МКС в сентябре этого года на российском космическом корабле "Союз" вместе с двумя астронавтами из РФ. NASA, несмотря на натянутые отношения между США и Россией из-за вторжения последней в Украину, все же продолжает отправлять своих астронавтов на орбиту на российских космических кораблях. Также и россияне прибывают на МКС на космических кораблях Crew Dragon компании SpaceX.

Большое и Малое Магелланово Облако являются неправильными галактиками Фото: X (Twitter)

Один из этих кораблей в настоящее время состыкован с МКС и переместившись туда Петтит сделал три фотографии космоса. На двух изображены галактики-спутники Млечного Пути, а на третьей – наша родная галактика. Мы не можем увидеть ее полностью, ведь находимся внутри. Поэтому Млечный Путь на изображениях из космоса, также с Земли выглядит, как широкая полоса, наполненная звездами.

Большое и Малое Магелланово Облако являются неправильными галактиками, ведь по форме их нельзя отнести к самым распространенным типам галактик – эллиптическим и спиральным. Тем не менее эти галактики содержат миллиарды звезд, хотя их намного меньше, чем в Млечном Пути.

Млечный Путь Фото: X (Twitter)

Большое Магелланово Облако является космической лабораторией, с помощью которой астрономы проверяют существующие теории об эволюции Галактики и вообще Вселенной. Именно в этой галактике в 1987 году в последний раз наблюдали взрыв сверхновой, видимый невооруженным глазом.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы впервые получили высококачественную фотографию звезды, которая находится не в нашей галактике. Звезда WOH G64 в 1500 раз больше Солнца и в будущем взорвется сверхновой. Она находится в Большом Магеллановом Облаке.

Также Фокус писал о том, что Вселенная может быть не идеальным местом для разумной жизни, считают ученые. Мы живем либо во Вселенной, которая изначально имела все условия для развития разумной жизни, либо же начальные условия не являются одинаково вероятными, а может быть и невозможными.