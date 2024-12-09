Вселенная может быть не идеальным местом для разумной жизни: что говорит антропный принцип

Мы живем либо во Вселенной, которая изначально имела все условия для развития разумной жизни, либо же начальные условия не являются одинаково вероятными, а может быть и невозможными.

Антропный принцип утверждает, что Вселенная, в которой мы живем, идеально подходит для жизни, ведь именно в такой Вселенной, которую мы видим, могла возникнуть разумная жизнь. Эта идея существует с 70-х годов прошлого века, но до сих по вызывает споры среди ученых. Авторы новой статьи, представленной в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, впервые представили способ проверки антропного принципа. Может оказаться, что он не является верным, пишет Phys.

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Существует слабый и сильный антропный принцип. Первый предполагает, что Вселенная изначально имела все условия для развития разумной жизни, а второй предполагает, что Вселенная должна была развиваться таким образом, что это привело к появлению разумной жизни, в частности человека.

Антропный принцип предполагает, что для того, чтобы наша Вселенная развивалась как идеальное место для жизни на основе углерода, она должна была начаться с набора определенных начальных условий. К такому выводу ученые пришли, наблюдая за значением постоянных, которые используются в уравнениях для описания Вселенной. Если бы эти постоянные были другими, то во Вселенной скорее всего не могла бы возникнуть разумная жизнь

Установив точные начальные условия, и выяснив, как Вселенная могла бы развиваться до своего нынешнего состояния, ученые могли бы сравнить эти результаты с астрономическими наблюдениями. Это даст подтверждение или опровержение антропному принципу.

Авторы статьи предлагают способ, с помощью которого можно проверить верность антропного принципа в ближайшие годы. Чтобы понять их предложение, необходимо выделить некоторые ключевые элементы космологических исследований:

Космическая инфляция

В самом начале своего существования у Вселенной был период очень быстрого расширения, известный как космическая инфляция. Всего за 10 в минус 36 степени секунд Вселенная выросла с бесконечно малого размера до размера примерно футбольного мяча. Затем скорость расширения Вселенной замедлилась, но это расширение продолжилось и продолжается сейчас. Таким образом возникла Вселенная, которую мы знаем. Прямых доказательств космической инфляции пока не обнаружено, но считается, что в сам начале существования Вселенной доминировала необычная физика, которая повлияла на создание звезд и галактик.

Темная материя

Наблюдения показывают, что что большая часть Вселенной состоит из темной материи, которую нельзя увидеть напрямую. Она оказывает лишь гравитационное влияние на обычную материю, но ее точная природа до сих пор неизвестна.

Аксионы

Считается, что темная материя состоит из гипотетических элементарных частиц – аксионов. Они очень легкие и их масса меньше массы электрона. Ученые считают, что аксионы образовались в большом количестве во время космической инфляции.

Авторы статьи предлагают использовать для проверки антропного принципа все эти три компонента. Возможно, получится обнаружить первичные гравитационные волны, которые укажут на космическую инфляцию. Возможно, наблюдения за черными дырами могут подтвердить существование аксионов.

Возможно, выяснится, что темная материя в основном не состоит из аксионов и в этом случае может оказаться, что антропный принцип не работает. Но в если будет доказано обратное, что это подтвердит антропный принцип, считают ученые. Авторы статьи считают, что проверка на основе изучения всех трех ключевых компонентов, описанных выше, может также привести к разным результатам: либо антропный принцип верен, либо нет.

Если же не будет найдено подтверждение антропному принципу, то есть универсальные постоянные является другими, то это будет означать, что разные правила управляют начальными условиями Вселенной. Либо же начальные условия не являются одинаково вероятными, а может быть и невозможными. Это значит, что существующие теории, описывающие Вселенную, должны быть намного сложнее, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, Земля технически находится внутри атмосферы Солнца и это легко объясняется. Но Земля не всегда находилась в таком положении и вероятно в будущем также все изменится.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили планету с рекордной платностью, которая ненамного больше Земли и является каменистым миром.