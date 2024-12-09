Сфера с плотностью свинца: обнаружена рекордная, но совсем другая Земля

Астрономы обнаружили новую большую каменистую планету, которая принадлежит к классу супер-Земля.

Новая планета, которую обнаружили астрономы, получила название K2-360 b, и она находится на расстоянии примерно 750 световых лет от нас. Эта планета принадлежит к классу супер-Земля, то есть она больше Земли по размеру, но меньше Нептуна. При этом плотность планеты такая, же как у свинца. Это самая высокая плотность среди миров, которые являются супер- Землями с чрезвычайно коротким орбитальным периодом. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет ScienceAlert.

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Каменистая планета K2-360 b вращается вокруг похожей на Солнце звезды под названием K2-360 и совершает полный оборот вокруг нее всего за 21 земной час. Таким образом она принадлежит к классу супер-Земля с чрезвычайно коротким орбитальным периодом. Такие планеты встречаются достаточно редко, но K2-360 b, согласно исследованию, является миром с самой высокой плотностью в своем классе.

Как выяснили ученые, этот мир больше Земли в 1,6 раза по размеру, но его масса в 7,7 раз больше массы Земли. Таким образом каменистая планета имеет плотность 11 г/ см3. Это почти такая же плотность, как и у свинца – 11,25 г/см3. По словам ученых, K2-360 b входит в число самых плотных известных планет, которые находятся вне Солнечной системы.

Наблюдения за планетой позволили ученым определить ее массу, размер и плотность, также дали возможность получить подсказки относительно того, каким образом K2-360 b стала такой плотной.

Одной из самых плотных, а может и самой плотной известной планетой, является пока что TOI-1853b. Ее плотность составляет 14,1 г/см3. Планетой с самой низкой плотностью пока что является Kepler 51 с. Ее плотность сравнима с плотностью сахарной ваты и составляет 0,03 г/см3.

Моделирование планеты K2-360 b, созданное на основании наблюдений, показывает, что данный мир имеет огромное железное ядро, которое составляет примерно 48% массы планеты. Ученые считают, что на самом деле эта планета может быть ядром планеты, которая была газовым гигантом и находилась дальше о своей звезды, но затем переместилась на очень близкое расстояние к ней. Излучение звезды уничтожило атмосферу планеты о ставило лишь каменистую сферу, поверхность которой, скорее всего покрыта океаном из расплавленной лавы.

Исследование также показало, что дальше от звезды K2-360 находится более крупная планета, которая по размерам и плотности больше напоминает ледяной гигант Нептун в Солнечной системе. Ученые считают, что гравитация этой планеты повлияла на орбитальное движение K2-360 b и заставила ее переместиться ближе к своей звезде.

Как уже писал Фокус, крупнейший кратер в Солнечной системе не такой, как считалось. Самый большой кратер на Луне и во всей Солнечной системе был создан не так, как считалось, и он может быть намного больше.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный процесс в атмосфере Земли, благодаря которому возникает очень необычное полярное сияние.