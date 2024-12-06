Загадочное синее полярное сияние: в атмосфере Земли обнаружена неизвестная физика (фото)

Ученые считают, что в атмосфере нашей планеты происходят неизвестные физические процессы, когда Земля подвергается сильным ударам солнечной плазмы.

Обычно полярные сияния имеют зеленый цвет. Хотя эти явления могут иметь много цветовых оттенков в зависимости от высоты, широты и того, с какими газами в атмосфере Земли взаимодействуют заряженные солнечные частицы. Во время одной из самых сильных геомагнитных бурь, которая накрыла Землю 11 мая этого года в Японии наблюдали странное синее полярное сияние. Необычно, что оно возникло на низких широтах, а также на очень большой высоте. Теперь ученые нашли вероятное объяснение этому явлению, хотя остается еще много вопросов без ответа, которые указывают на неизвестные физические процессы в атмосфере. Исследование опубликовано в журнале Earth, Planets and Space, пишет ScienceAlert.

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Полярные сияния на Земле возникают в результате попадания в атмосферу планеты огромного потока заряженных солнечных частиц. Эти частицы приходят из Солнца в результате корональный выбросов массы или извержений плазмы на нашей звезде и являются проявлением соленой активности. Когда плазма врезается в магнитное поле нашей планеты возникает геомагнитная буря и солнечные частицы перемещаются вдоль линий магнитного поля ближе к полюсам Земли.

После этого солнечные частицы попадают в атмосферу где сталкиваются с молекулами разных газов. Такое взаимодействие приводит к освобождению молекулами атмосферного газа энергии в виде света. Поэтому возникает полярное сияние. Во время сильной геомагнитной бури полярное синие может быть видно даже на низких широтах. Цвет полярного сияния зависит высоты, широты и того, с какими газами в атмосфере Земли взаимодействуют заряженные солнечные частицы.

Полярные сияния, которые возникают на низких широтах, имеют красный цвет. Но в Японии в мае этого года наблюдали синее полярное сияние Фото: ScienceAlert

Зеленые и красные полярные сияния возникают из-за взаимодействия солнечных частиц с атомами кислорода. Азот придает полярному сиянию красный и иногда синий оттенок. Смешение разных оттенков приводит к появлению также линий желтого, фиолетового, розового и оранжевого цветов. Полярные сияния, которые возникают на низких широтах, имеют красный цвет. Но в Японии в мае этого года наблюдали синее полярное сияние.

Как показало исследование, это полярное сияние состояло из трех отдельных структур общей протяженностью 1 200 км, и они находились на высоте от 400 до 900 км. Для сравнения Международная космическая станция вращается вокруг Земли на высоте от 400 до 450 км.

Как показало исследование, это полярное сияние состояло из трех отдельных структур общей протяженностью 1200 км, и они находились на высоте от 400 до 900 км Фото: ScienceAlert

Считается, что низкоширотные полярные сияния связаны с кольцевым током. Это область заряженных частиц в форме тора, окружающая Землю. Эти частицы находятся внутри магнитосферы Земли, то есть сферы влияния глобального магнитного поля планеты. Во время геомагнитной бури происходит возбуждение энергетически нейтральных атомов в кольцевом токе, которые и вызывают низкоширотные полярные сияния. Но ученые считают, что это не может объяснить наличие синего низкоширотного полярного сияния с такими структурами и на такой высоте.

Ученые предполагают, что молекулярные ионы азота могли ускориться вверх с помощью какого-то неизвестного механизма и создали синее полярное сияние. Но неясно, как молекулярные ионы азота с большой массой могут существовать на таких больших высотах. Такие ионы не могут также существовать в течение длительных периодов времени. Поэтому ученые считают, что в атмосфере происходит неизвестный физический процесс и что-то ускоряет ионы азота.

Ученые надеются найти больше ответов на свои вопросы и попытаются полностью разгадать тайну низкоширотного синего полярного сияния в время следующих наблюдений. Тем более, что Солнце вступило в фазу соленого максимума, а это значит, что его активность значительно выросла и стоит ожидать больше сильных геомагнитных бурь.

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Также Фокус писал о том, что ученые отправили в космос уникальную пару космических аппаратов, которые способны создать искусственное солнечное затмение. Это поможет ученым лучше понять природу очень горячей внешней атмосферы Солнца.