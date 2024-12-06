Телескоп Хаббл сделал самый детальный снимок самого яркого объекта во Вселенной (фото)

Астрономы обнаружили загадочные объекты в окрестностях гигантского квазара на расстоянии 2,5 млрд световых лет от нас.

Космический телескоп Хаббл сделал самый подробный снимок квазара в истории. Обсерватории удалось максимально детально запечатлеть не только сам квазар, но его окрестности, а также гигантскую струю из плазмы, которая выходит из сверхмассивной черной дыры, создающей квазар. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

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Квазары считаются самыми яркими объектами в космосе, ведь их свет в тысячи раз сильнее, света всех звезд в их родных галактиках. Когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики активно поглощает материю, вокруг нее образуется облако из горячего газа. Взаимодействие между черной дырой и облаком, из которого газ падает внутрь черной дыры, приводит к тому, вся окружающая черную дыру материя начинает ярко светиться. Это и есть квазар. Не все сверхмассивные черные дыры создают квазары. Сейчас астроном известно о существовании примерно 1 млн квазаров. И каждый их них имеет свои особенности.

Первый квазар обнаружили в 1963 году, и он получил название 3C 273. Квазар находится на расстоянии 2,5 млрд световых лет от нас и является ярким ядром гигантской эллиптической галактики. Как и все квазары, на изображениях он выглядит как очень яркая звезда. Теперь же астрономы с помощью космического телескопа Хаббл получили новый снимок этого квазара, и он является самым подробным из всех существующих изображений данных объектов. Свет квазара 3C 273 в тысячи раз ярче света всех звезд в его родной галактике, а потому полностью затмевает ее.

Свет квазара 3C 273 в тысячи раз ярче света всех звезд в его родной галактике, а потому полностью затмевает ее Фото: NASA

Если бы квазар 3C 273 находился относительно недалеко от Земли, то в небе он бы светился также ярко, как и Солнце. Считается, что сверхмассивная черная дыра, создавшая квазар, имеет массу, которая примерно в 900 млн раз больше массы Солнца.

Если бы квазар 3C 273 находился относительно недалеко от Земли, то в небе он бы светился также ярко, как и Солнце Фото: NASA

Как и многие активные черные дыры, черная дыра, создавшая квазар 3C 273, выбрасывает в космос гигантскую струю из плазмы, где находится материал, который не поглотила черная дыра. Длина этой струи составляет примерно 300 000 световых лет, что в 3 раза больше, чем размер нашей галактики Млечный путь. Струя выходит далеко за пределы родной галактики в межгалактическое пространство почти со скоростью света. Новый снимок помог определить, что эта струя имеет большую скорость движения, когда она находится дальше от гигантской черной дыры.

По словам ученых, новое изображение квазара также позволило впервые увидеть очень много деталей, которые ранее были неизвестны относительно таких объектов.

Также авторы исследования говорят, что они увидели много странных вещей в окрестностях гигантского квазара. В частности, речь идет о нескольких неизвестных объектах, а также загадочной L-образной нитевидной структуре. Все это находится в пределах 16 000 световых лет от квазара. Возможно, неизвестными объектами являются карликовые галактики. Их материал может поглощать черная дыра, что дает возможность поддерживать существование очень яркого квазара.

Астрономы говорят, что новое исследование позволяет улучшить понимание этих самых ярких объектов во Вселенной и теперь они намерены изучить квазар 3C 273 с помощью космического телескопа Уэбб.

Как уже писал Фокус, астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев со светящимся водородным газом. Мигель Кларо запечатлел потрясающий вид туманности Лев в созвездии Цефея, показав красочные облака ионизированного водородного газа.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали очень важное открытие на Церере. Эта карликовая планета является самым большим объектом главного пояса астероидов и, как оказалось, может производить органические соединения.