Второй по количеству воды близкий к Солнцу мир: открытие меняет представление о Церере (фото)

Новые исследования показывают, что Церера может на самом деле сама производить органические соединения. Там могут быть биологические процессы.

Карликовая планета Церера, которая находится в главном поясе астероидов представляет собой сферу размером 930 км. Когда ее в 2017 году исследовал космический аппарат NASA Dawn, он обнаружил там признаки геологической активности, а также наличие регионов богатых органическими веществами. Ученые считали, что их на Цереру доставили астероиды и кометы, которые врезались в поверхность карликовой планеты. Теперь же ученые выяснили, что Церера на самом деле может сама создавать органические соединения. Эти данные дают новое представление об эволюции данного мира. Результаты исследований были опубликованы в журналах The Planetary Science Journal и в Science, пишет IFLScience.

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Церера — это одна из пяти известных карликовых планет Солнечной системы. Этот мир является самым большим объектом в главном поясе астероидов и представляет собой сферу из льда и камня. Считается, что Церера содержит самое большое количество воды, после Земли, во внутренней части Солнечной системы. Возможно, внутри Цереры находится подземный океан, но это лишь предположение. Точно известно, что вода на Церере хранится в виде льда и этот лед извергают на поверхность криовулканы.

Церера — это одна из пяти известных карликовых планет Солнечной системы Фото: wikipedia

Новый анализ данных космического аппарат Dawn позволил ученым обнаружить больше регионов, которые содержат органические вещества. Это открытие опровергает предыдущие исследования, которые предполагали, что органические соединения на карликовую планету доставили астроиды и кометы в результате столкновения с ней.

Ученые провели лабораторные эксперименты, чтобы выяснить, сколько времени потребуется для разложения органических веществ. Выяснилось, что на Церере находится намного больше органических соединений, чем могли бы доставить астероиды и кометы, а это значит, что существует внутреннее производство этих веществ. То есть они находятся в большом количестве под поверхностью Цереры и это открытие имеет далеко идущие последствия.

Поверхность Цереры Фото: NASA

Ученые считают, что наличие органического материла внутри Цереры говорит о том, что там существуют внутренние источники энергии, которые могли бы поддерживать биологические процессы. То есть на Церере потенциально могла бы существовать жизнь.

Ученые пришли к выводу, что органические вещества, которых там больше, чем предполагалось, появились на поверхности Цереры только во время ударов астероидов.

По словам ученых, наличие обширного подземного резервуара органических веществ на Церере повышает вероятность того, что аналогичные условия могут существовать и на других похожих мирах Солнечной системы.

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