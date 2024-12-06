Другий за кількістю води близький до Сонця світ: відкриття змінює уявлення про Цереру (фото)

Нові дослідження показують, що Церера може насправді сама виробляти органічні сполуки. Там можуть бути біологічні процеси.

Карликова планета Церера, яка розташована в головному поясі астероїдів, являє собою сферу розміром 930 км. Коли її 2017 року досліджував космічний апарат NASA Dawn, він виявив там ознаки геологічної активності, а також наявність регіонів багатих органічними речовинами. Вчені вважали, що їх на Цереру доставили астероїди та комети, які врізалися в поверхню карликової планети. Тепер же вчені з'ясували, що Церера насправді може сама створювати органічні сполуки. Ці дані дають нове уявлення про еволюцію цього світу. Результати досліджень були опубліковані в журналах The Planetary Science Journal і в Science, пише IFLScience.

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Церера — це одна з п'яти відомих карликових планет Сонячної системи. Цей світ є найбільшим об'єктом у головному поясі астероїдів і являє собою сферу з льоду і каменю. Вважається, що Церера містить найбільшу кількість води, після Землі, у внутрішній частині Сонячної системи. Можливо, всередині Церери залягає підземний океан, але це лише припущення. Точно відомо, що вода на Церері зберігається у вигляді льоду і цей лід вивергають на поверхню кріовулкани.

Церера — це одна з п'яти відомих карликових планет Сонячної системи Фото: wikipedia

Новий аналіз даних космічного апарату Dawn дозволив вченим виявити більше регіонів, які містять органічні речовини. Це відкриття спростовує попередні дослідження, які припускали, що органічні сполуки на карликову планету доправили астроїди та комети внаслідок зіткнення з нею.

Вчені провели лабораторні експерименти, щоб з'ясувати, скільки часу буде потрібно для розкладання органічних речовин. З'ясувалося, що на Церері міститься набагато більше органічних сполук, ніж могли б доставити астероїди і комети, а це означає, що є внутрішнє виробництво цих речовин. Тобто вони містяться у великій кількості під поверхнею Церери і це відкриття має далекосяжні наслідки.

Поверхня Церери Фото: NASA

Учені вважають, що наявність органічного матеріалу всередині Церери свідчить про те, що там є внутрішні джерела енергії, які могли б підтримувати біологічні процеси. Тобто на Церері потенційно могло б існувати життя.

Вчені дійшли висновку, що органічні речовини, яких там більше, ніж передбачалося, з'явилися на поверхні Церери тільки під час ударів астероїдів.

За словами вчених, наявність великого підземного резервуара органічних речовин на Церері підвищує ймовірність того, що аналогічні умови можуть існувати і на інших схожих світах Сонячної системи.

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