Гравитация Марса толкает Землю ближе к Солнцу: как это влияет на нашу планету

Исследование показывает неожиданную связь между гравитацией Марса и климатом Земли.

Геологические данные, которые охватывают более 65 млн лет, свидетельствуют о том, что глубоководные течения на Земле постоянно меняются каждые 2,4 млн лет. Ученые считают, что это связано с гравитационным взаимодействием между Землей и Марсом, которое происходит из-за их орбитального движения. Ученые говорят, что каждые 2,4 млн лет наступает астрономический большой цикл, который влияет на климат на Земле. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Earth.

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Глубоководные течения на Земле имеют сильную и слабую фазу, и они влияют на накопление осадочных пород на дне океана. Когда течения более сильные, то они размывают накопленные осадочные породы. Результаты нового исследования, что цикличные изменения согласуются с гравитационным взаимодействием Земли и Марса.

По словам ученых, гравитационные поля планет в Солнечной системе влияют друг на друга, и это взаимодействие, которое называется резонансом, меняет эксцентриситет планет, то есть меру того, насколько близки к круговым их орбиты. Из-за этого резонанса гравитационное притяжение Марса немного приближает Землю к Солнцу, что приводит к увеличенному уровню солнечного излучения и более теплому климату на нашей планете.

Со временем Земля снова возвращается назад, и таким образом завершается большой астрономический цикл каждые 2,4 млн лет. Такое гравитационное влияние Марса может играть роль в формировании долгосрочных климатических моделей Земли, считают ученые.

Исследование показывает неожиданную связь между гравитацией Марса и климатом Земли Фото: NASA/JPL

Авторы исследования использовали спутниковые данные для изучения накопления осадочных пород на дне океана за миллионы лет. Они обнаружили пробелы в геологической летописи и предположили, что более сильные океанические течения в более теплые периоды, вызванные влиянием Марса, могли нарушить отложение осадочных пород. Новое исследование дополняет имеющиеся доказательства того, что небесная механика, включая гравитационное притяжение Марса, влияет на климат Земли.

Но этот эффект потепления не связан с текущим глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов человеком. Результаты исследования показывают, что эти циклы могут помочь поддерживать океанические течения даже когда глобальное потепление может их ослабить. Исследование подчеркивает потенциал астрономических циклов для влияния на климат Земли и океаническую циркуляцию.

Орбитальная механика в Солнечной системе похожа на космический танец, который создала гравитация. Каждая планета, спутник и астероид следуют по определенной орбите вокруг более крупного тела из-за гравитации. Марс и Земля вращаются вокруг Солнца по эллиптическим траекториям, но Земля ближе к Солнцу и движется по своей орбите быстрее. Земле требуется примерно 365 дней, чтобы завершить один оборот, в то время как Марсу, который находится дальше, требуется примерно 687 дней. Эта разница означает, что Земля обходит Марс на своей орбите каждые 26 месяцев, создавая возможности для сближения и выравнивания планет кажется на одной линии напротив Солнца.

Как уже писал Фокус, ученые приблизились к разгадке давней тайны: как появились гигантские галактики? Десятилетиями астрономов озадачивал механизм формирование крупнейших галактик Вселенной, но теперь эта тайна почти раскрыта.

Также Фокус писал о том, почему "сердце" Земли такое горячее спустя миллиарды лет. История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений, но ее ядро, все еще остается невероятно горячим несмотря ни на что.