Как появились гигантские галактики: ученые приблизились к разгадке давней тайны (фото)

Десятилетиями астрономов озадачивал механизм формирование крупнейших галактик Вселенной, но теперь эта тайна почти раскрыта.

Астрономы обнаружили места рождения гигантских эллиптических галактик, которые дают новые подсказки о том, как они сформировались. Механизм создания древних огромных галактик, которые похожи на сильно раздутые мячи для регби по сравнению с плоской, похожей на диск, нашей галактикой Млечный Путь, остается загадкой для ученых. Но теперь астрономы стали ближе к раскрытию этого секрета. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Phys.

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Астрономы изучили более 100 галактик в ранней Вселенной с активным образованием звезд с помощью самого большого в мире радиотелескопа ALMA. Они использовали новый способ изучения распределения света, который излучают очень далекие галактики.

По словам ученых, новое исследование может наконец разгадать загадку формирования гигантских галактик во Вселенной, которая десятилетиями озадачивала астрономов.

Ученые считают, что скорее всего большие потоки холодного газа и столкновения между галактиками в ранней Вселенной создали этих гигантов. Столкновение двух дисковых галактик привело к тому, что газ, необходимый для создания звезд, переместился к центрам галактик, что привело к образованию триллионов новых звезд. Подобные галактические столкновения происходили в период между 8 и 12 млрд лет назад, когда эволюция Вселенной была более динамичной.

Одни из самых древних галактик, известных ученым Фото: NASA

По словам ученых, они получили первые доказательство того, что раздутая форма галактик возникла в процессе очень бурного появления новых звезд в ядрах галактик. Ученые давно пытались понять, что же там происходит.

Авторы исследования говорят, что такие галактики сформировались очень быстро по космическим меркам из-за того, что там звезды создавались в 10-100 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Теперь полученные данные астрономы хотят объединить с данными, полученными космическими телескопами Уэбб и Евклид. Это даст возможность составить более полную картину формирования гигантских галактик в ранней Вселенной и улучшит понимание эволюции космоса в течение начального периода его существования.

По словам ученых, новое исследование дает ключ к разгадке давней тайны формирования огромных галактик, которая изменит представление о том, как происходила эволюция Вселенной на начальных этапах.

Как уже писал Фокус, на орбиту отправили спутники для создания солнечных затмений. Новые космические аппараты будут изучать загадочную часть Солнца, которую можно увидеть только во время затмений.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили необычную планету, которая входит в состав очень странной планетной системы. Там находится сразу три чрезвычайно легкие планеты с маленькой плотностью, а потому они похожи на сахарную вату.