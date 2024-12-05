Як з'явилися гігантські галактики: вчені наблизилися до розгадки давньої таємниці (фото)

Десятиліттями астрономів спантеличував механізм формування найбільших галактик Всесвіту, але тепер цю таємницю майже розкрито.

Астрономи виявили місця народження гігантських еліптичних галактик, які дають нові підказки про те, як вони сформувалися. Механізм створення древніх величезних галактик, які схожі на сильно роздуті м'ячі для регбі порівняно з плоскою, схожою на диск, нашою галактикою Чумацький Шлях, залишається загадкою для вчених. Але тепер астрономи стали ближче до розкриття цього секрету. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Phys.

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Астрономи вивчили понад 100 галактик у ранньому Всесвіті з активним утворенням зірок за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа ALMA. Вони використали новий спосіб вивчення розподілу світла, яке випромінюють дуже далекі галактики.

За словами вчених, нове дослідження може нарешті розгадати загадку формування гігантських галактик у Всесвіті, яка десятиліттями спантеличувала астрономів.

Учені вважають, що найімовірніше великі потоки холодного газу і зіткнення між галактиками в ранньому Всесвіті створили цих гігантів. Зіткнення двох дискових галактик призвело до того, що газ, необхідний для створення зірок, перемістився до центрів галактик, що призвело до утворення трильйонів нових зірок. Подібні галактичні зіткнення відбувалися в період між 8 і 12 млрд років тому, коли еволюція Всесвіту була більш динамічною.

Одні з найдавніших галактик, відомих ученим Фото: NASA

За словами вчених, вони отримали перші докази того, що роздута форма галактик виникла в процесі дуже бурхливої появи нових зірок у ядрах галактик. Вчені давно намагалися зрозуміти, що ж там відбувається.

Автори дослідження кажуть, що такі галактики сформувалися дуже швидко за космічними мірками через те, що там зірки створювалися в 10-100 разів швидше, ніж у Чумацькому Шляху.

Тепер отримані дані астрономи хочуть об'єднати з даними, отриманими космічними телескопами Вебб і Евклід. Це дасть змогу скласти повнішу картину формування гігантських галактик у ранньому Всесвіті та покращить розуміння еволюції космосу протягом початкового періоду його існування.

За словами вчених, нове дослідження дає ключ до розгадки давньої таємниці формування величезних галактик, яка змінить уявлення про те, як відбувалася еволюція Всесвіту на початкових етапах.

Як уже писав Фокус, на орбіту відправили супутники для створення сонячних затемнень. Нові космічні апарати вивчатимуть загадкову частину Сонця, яку можна побачити тільки під час затемнень.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили незвичайну планету, яка входить до складу дуже дивної планетної системи. Там знаходиться відразу три надзвичайно легкі планети з маленькою щільністю, а тому вони схожі на цукрову вату.