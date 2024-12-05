На орбіту відправили супутники для створення сонячних затемнень: навіщо це потрібно (відео)

Нові космічні апарати вивчатимуть загадкову частину Сонця, яку можна побачити тільки під час затемнень.

Супутники Proba-3 Європейського космічного агентства (ЄКА) було запущено на орбіту на борту індійської ракети-носія PSLV о 12:35 за Києвом, у четвер 5 грудня. Запуск відбувся через 24 години після раніше запланованого терміну і був перенесений через технічні проблеми. Ці супутники створюватимуть штучні сонячні затемнення в космосі, щоб можна було вивчити корону Сонця, пише Space.

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Запуск місії ЄКА Proba-3 відбувся зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Сатіша Дхавана в Індії. Спочатку планувалося, що супутники ЄКА вирушать у космос о 12:38 за Києвом, у середу, 4 грудня. Під час підготовки до запуску було виявлено аномальний збій у роботі резервної рухової системи одного з двох космічних апаратів місії Proba-3. Ця рухова система допомагатиме супутнику орієнтуватися на орбіті та перебувати в правильному положенні в просторі.

ЄКА витратило на розробку місії Proba-3 200 млн євро. Proba-3 складається з двох супутників, які разом важать близько 550 кг. Індійська ракета приблизно через 18 хвилин після старту успішно вивела супутники на заздалегідь розраховану високоеліптичну орбіту. Супутники обертатимуться навколо Землі таким чином, що в найдальшій точці вони перебуватимуть на відстані 60 530 км від нашої планети, а в найближчій точці — на відстані 600 км.

Після невеликого тестового періоду два супутники розділяться і почнеться їхня основна місія. Уперше в історії два супутники рухатимуться таким чином на відстані 150 метрів один від одного, щоб створити унікальну пару, яка здатна створити штучне сонячне затемнення.

Супутник під назвою "Затьмарювач" закриватиме собою Сонце перед супутником під назвою "Коронограф". Таким чином другий супутник отримає повне сонячне затемнення, і це дасть йому змогу ретельно вивчити гарячу зовнішню атмосферу Сонця, відому як корона, яку можна побачити із Землі, тільки коли Місяць закриває Сонце.

Супутник під назвою "Затьмарювач" закриватиме собою Сонце перед супутником під назвою "Коронограф" Фото: ESA

Якщо сонячне затемнення на Землі можна спостерігати лише кілька хвилин, то супутник Proba-3 зможе вивчати корону Сонця протягом 6 годин щоразу під час повного обороту навколо Землі, який займатиме 19 годин 36 хвилин.

Згідно із заявою ЄКА, супутники Proba-3 повинні будуть працювати як мінімум 2 роки. З їхньою допомогою астрономи сподіваються розгадати деякі загадки Сонця, включно з тим, чому корона набагато гарячіша за поверхню зірки (вона в сотні разів гарячіша, а її температура становить мільйони градусів Цельсія) і яким чином сонячний вітер набирає неймовірної швидкості.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що в Сонячну систему може потрапити ще одна планета. Дослідники вважають, що існують певні точки, де гравітація Сонця може захопити будь-яку блукаючу в космосі планету.

Також Фокус писав про те, що один із фізиків-теоретиків, який оголосив про відкриття нового закону фізики, вважає, що наш Всесвіт є симуляцією. Він запропонував кілька варіантів того, навіщо була створена така симуляція.