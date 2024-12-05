На орбиту отправили спутники для создания солнечных затмений: зачем это нужно (видео)

Новые космические аппараты будут изучать загадочную часть Солнца, которую можно увидеть только во время затмений.

Спутники Proba-3 Европейского космического агентства (ЕКА) были запущены на орбиту на борту индийской ракеты-носителя PSLV в 12:35 по Киеву, в четверг 5 декабря. Запуск состоялся через 24 часа после ранее запланированного срока и был перенесен из-за технических проблем. Эти спутники будут создавать искусственные солнечные затмения в космосе, чтобы можно было изучить корону Солнца, пишет Space.

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Запуск миссии ЕКА Proba-3 состоялся со стартовой площадки в Космическом центре имени Сатиша Дхавана в Индии. Изначально планировалось, что спутники ЕКА отправятся в космос в 12:38 по Киеву, в среду, 4 декабря. Во время подготовки к запуску был выявлен аномальный сбой в работе резервной двигательной системе одного из двух космических аппаратов миссии Proba-3. Эта двигательная система будет помогать спутнику ориентироваться на орбите и находится в правильном положении в пространстве.

ЕКА потратило на разработку миссии Proba-3 200 млн евро. Proba-3 состоит из двух спутников, которые вместе весят около 550 кг. Индийская ракета примерно через 18 минут после старта успешно вывела спутники на заранее рассчитанную высокоэллиптическую орбиту. Спутники будут вращаться вокруг Земли таким образом, что в самой дальней точки они будет находится на расстоянии 60 530 км от нашей планеты, а в самой близкой точке – на расстоянии 600 км.

После небольшого тестового периода два спутника разделятся и начнется их основная миссия. Впервые в истории два спутника будут двигаться таким образом на расстоянии 150 метров друг от друга, чтобы создать уникальную пару, которая способна создать искусственное солнечное затмение.

Спутник под названием "Затмеватель" будет закрывать собой Солнце перед спутником под названием "Коронограф". Таким образом второй спутник получит полное солнечное затмение и это позволит ему тщательно изучить горячую внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона, которую можно увидеть с Земли, только когда Луна закрывает Солнце.

Спутник под названием "Затмеватель" будет закрывать собой Солнце перед спутником под названием "Коронограф" Фото: ESA

Если солнечное затмение на Земле можно наблюдать всего несколько минут, то спутник Proba-3 сможет изучать корону Солнца в течение 6 часов каждый раз во время полного оборота вокруг Земли, который будет занимать 19 часов 36 минут.

Согласно заявлению ЕКА, спутники Proba-3 должны будут работать как минимум 2 года. С их помощью астрономы надеются разгадать некоторые загадки Солнца, включая то, почему корона намного горячее, чем поверхность звезды (она в сотни раз более горячая и ее температура составляет миллионы градусов Цельсия) и каким образом солнечный ветер набирает невероятную скорость.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что в Солнечную систему может попасть еще одна планета. Исследователи считают, что существуют определенные точки, где гравитация Солнца может захватить любую блуждающую в космосе планету.

Также Фокус писал о том, что один из физиков–теоретиков, который объявил об открытии нового закона физики, считает, что наша Вселенная является симуляцией. Он предложил несколько вариантов того, зачем была создана такая симуляция.