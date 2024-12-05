Путешествие к центру Земли: почему "сердце" планеты такое горячее спустя миллиарды лет

Исследователи рассказали, почему ядро нашей планеты в течение всей миллиардной истории Земли остается невероятно теплым.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время наша планета претерпела множество изменений, но сердце Земли, ее ядро, все еще остается невероятно горячим несмотря ни на что. Исследователи годами пытаются понять, что происходит в недрах планеты, но пробраться в них, увы, едва ли возможно, пишет IFLScience.

Известно, что в центре нашей планеты температура достигает примерно 5200°C — это почти также горячо, как и поверхность Солнца. Движущей силой этой адской жары является смесь божественных сил, которые сохраняются уже миллиарды лет.

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Исследователи обнаружили, что ядро Земли разделено на две отдельные области:

внешнее ядро, состоящее в основном из расплавленного железа и никеля;

внутреннее ядро — твердый шар размером со спутник нашей планеты, Луну, состоящий из двух металлов.

Несмотря на высокие температуры внутри ядра, мы не чувствуем их на поверхности планеты, если не брать во внимание вулканическую активность и геотермальные источники. Ученые считают, что внешнее ядро планеты начинается на глубине около 2 889 километров под нашими ногами. Именно в этом слое находится большая часть внутренней части планеты и каменистой мантии, которая поглощает и рассеивает тепло.

Отметим, что измерить температуру сердца планеты фактически невозможно: у нас нет возможности отправлять зонды в недра планеты. В результате ученые вычисляют температуру в недрах Земли, изучая, как железо и богатые железом соединения плавятся под высоким давлением. По сути, определив температуру плавления, ученые могут рассчитать и температуру сердца Земли.

Считается, что часть этого тепла является реликтом глубокого прошлого — частью тепла, оставшегося от времен зарождения Земли. За миллиарды лет поверхность планеты значительно остыла, тогда как ее центр все еще продолжает быть невероятно горячим.

Земля, какой мы ее знаем, возникла около 4,5 миллиарда лет назад, когда гравитация сконденсировала массу из облака горячих газов и частиц вокруг молодого солнца. По мере остывания огненного шара внешняя часть затвердевала и образовывала корку, но мантия планеты все еще сохраняет часть этого тепла и продолжает остывать.

Ранее ученые уже выяснили, что сегодня остаточное тепло составляет около половины внутреннего тепла планеты. При этом около 54% тепла в недрах планеты приходится на радиоактивный распад урана-238 и тория-232 в ядре планеты. Исследователи также считают, что важную роль в поддержании тепла играет движение твердых и жидких слоев под огромным давлением.

Исследования также показывают, что внутреннее тепло Земли невероятно важно для жизни на поверхности планеты, хотя мы и едва ощущаем его. Фактически, тепло из недр планеты является главной движущей силой тектонических плит планеты, заставляя их смещаться по поверхности, собирая и разделяя земные континенты по мере своего движения.

Когда ядро Земли полностью остынет

Исследователи пришли к выводу, что это непременно произойдет, но очень не скоро. Согласно прогнозам ученых, внутреннее ядро Земли может полностью остыть и затвердеть через 91 миллиард лет после смерти Солнца. Простыми словами, даже при всем желании Homo sapiens не сможет стать свидетелем этого знаменательного события.

Ранее Фокус писал о том, что историю ледниковых периодов Земли придется переписать.