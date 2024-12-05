Подорож до центру Землі: чому "серце" планети таке гаряче через мільярди років

Дослідники розповіли, чому ядро нашої планети протягом усієї мільярдної історії Землі залишається неймовірно теплим.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років: за цей час наша планета зазнала безліч змін, але серце Землі, її ядро, все ще залишається неймовірно гарячим незважаючи ні на що. Дослідники роками намагаються зрозуміти, що відбувається в надрах планети, але пробратися в них, на жаль, навряд чи можливо, пише IFLScience.

Відомо, що в центрі нашої планети температура сягає приблизно 5200°C — це майже так само гаряче, як і поверхня Сонця. Рушійною силою цієї пекельної спеки є суміш божественних сил, які зберігаються вже мільярди років.

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Дослідники виявили, що ядро Землі розділене на дві окремі області:

зовнішнє ядро, що складається переважно з розплавленого заліза і нікелю;

внутрішнє ядро — тверда куля розміром із супутник нашої планети, Місяць, що складається з двох металів.

Попри високі температури всередині ядра, ми не відчуваємо їх на поверхні планети, якщо не брати до уваги вулканічну активність і геотермальні джерела. Учені вважають, що зовнішнє ядро планети починається на глибині близько 2 889 кілометрів під нашими ногами. Саме в цьому шарі міститься більша частина внутрішньої частини планети й кам'янистої мантії, яка поглинає і розсіює тепло.

Зазначимо, що виміряти температуру серця планети фактично неможливо: у нас немає можливості відправляти зонди в надра планети. У результаті вчені обчислюють температуру в надрах Землі, вивчаючи, як залізо і багаті залізом сполуки плавляться під високим тиском. По суті, визначивши температуру плавлення, вчені можуть розрахувати та температуру серця Землі.

Вважається, що частина цього тепла є реліктом глибокого минулого — частиною тепла, що залишилося від часів зародження Землі. За мільярди років поверхня планети значно охолола, тоді як її центр все ще продовжує бути неймовірно гарячим.

Земля, якою ми її знаємо, виникла близько 4,5 мільярда років тому, коли гравітація сконденсувала масу з хмари гарячих газів і частинок навколо молодого сонця. У міру охолодження вогняної кулі зовнішня частина твердла та утворювала кірку, але мантія планети все ще зберігає частину цього тепла і продовжує остигати.

Раніше вчені вже з'ясували, що сьогодні залишкове тепло становить близько половини внутрішнього тепла планети. При цьому близько 54% тепла в надрах планети припадає на радіоактивний розпад урану-238 і торію-232 в ядрі планети. Дослідники також вважають, що важливу роль у підтримці тепла відіграє рух твердих і рідких шарів під величезним тиском.

Дослідження також показують, що внутрішнє тепло Землі неймовірно важливе для життя на поверхні планети, хоча ми й ледь відчуваємо його. Фактично, тепло з надр планети є головною рушійною силою тектонічних плит планети, змушуючи їх зміщуватися поверхнею, збираючи та розділяючи земні континенти в міру свого руху.

Коли ядро Землі повністю охолоне

Дослідники дійшли висновку, що це неодмінно станеться, але дуже не скоро. Згідно з прогнозами вчених, внутрішнє ядро Землі може повністю охолонути й затвердіти через 91 мільярд років після смерті Сонця. Простими словами, навіть за всього бажання Homo sapiens не зможе стати свідком цієї знаменної події.

Раніше Фокус писав про те, що історію льодовикових періодів Землі доведеться переписати.