Історію льодовикових періодів Землі доведеться переписати: справа в таємниці океану віком 1,2 млн років

Нове дослідження ставить під сумнів наявні теорії про походження ключового зсуву під час льодовикових періодів.

Історія нашої планети налічує мільярди років і багато в чому залишається таємницею для вчених. Нове дослідження розкриває ключову роль Південного океану в кліматичному переході в середині плейстоцену та підкреслює його вплив на зберігання вуглецю і тривалі льодовикові періоди. Науковці вважають, що отримані ними результати перепишуть історію льодовикових періодів Землі та мають вирішальне значення для розуміння зміни клімату, адже Південний океан продовжує нагріватися, пише SciTechDaily.

Нове дослідження було проведене міжнародною групою з Океанографічного інституту Вудс-Хоул (WHOI), Обсерваторії Землі Ламонт-Доерті, Інституту океанографії Скріппса та Кардіффського університету. Автори дослідження зазначають, що їхні результати, по-перше, ставлять під сумнів наявні теорії про походження ключового зсуву під час льодовикових періодів Землі; по-друге, пропонують нові перспективи впливу Світового океану на клімат планети під час переходу в середині плейстоцену. Зазначимо, що цей період є одним із найзагадковіших періодів зміни кліматичних циклів, який стартував близько мільйона років тому.

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Раніше було запропоновано безліч теорій для переходу в середині плейстоцену. Провідна теорія пов'язана зі значним ослабленням Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC). Тепер результати нового дослідження вказують на не менш важливу, але тоншу роль глибокого океану в цьому процесі.

Команда використовувала кліматичні записи, що охоплюють період у 1,2 мільйона років, і змогла реконструювати властивості глибоководного океану, що мають вирішальне значення для розуміння потоків океану і можливостей глибоководного океану.

За словами провідного автора дослідження, доктора Софі Хайнс, глибокий океан неймовірно величезний і приховує в собі величезну кількість вуглекислого газу, як порівняти із земною атмосферою. Саме тому навіть незначна зміна циркуляції океану може суттєво вплинути на глобальний клімат Землі.

Вчені проаналізували зразки керна осадових порід, зібрані під час експедиції недалеко від Кейптауна. Команда вивчила вуглець і кисень зі викопних одноклітинних організмів, званих форамініферами, та ізотопи неодиму. Результати розкрили подробиці про зміни, які відбувалися в глибокому океані та стосувалися температури, солоності, а також змішування вод у північній і південній півкулях.

За словами співавтора дослідження, доктора Сідні Хеммінг, результати їхньої роботи вказують на те, що зміни в різних властивостях глибокого океану не завжди збігаються. Записи вчених також вказують на те, що посилення льодовикового періоду багато в чому було зумовлено змінами навколо Антарктиди.

Припускають, що в міру розширення Антарктичного крижаного щита він збільшив здатність океану зберігати вуглець, що призвело до зниження рівня CO2 в атмосфері, холоднішого клімату і триваліших циклів льодовикового періоду.

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