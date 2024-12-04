Антарктида в 10 разів зеленіша, ніж була: що сталося з континентом за 35 років (фото)

Вчені досліджували супутникові знімки, які вказують на те, що крижаний континент стає все зеленішим.

Супутники, запущені на орбіту Землі — неупереджені спостерігачі зміни клімату на планеті. Саме за допомогою них учені спостерігають, як крижаний покрив повільно втрачає владу над полярними океанами, а шельфові льодовики розпадаються. Тепер учені помітили й дещо ще більш тривожне — колись вкриті льодом частини планети тепер відчайдушно зеленіють через рослинність, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зібрали супутникові дані за останні 35 років і виявили, що Антарктида повільно, але відчутно стає все зеленішою. Відомо, що NASA і Геологічна служба США відправили перший супутник Landsat у космос 1975 року. Відтоді було запущено ще вісім супутників Landsat, причому Landsat 9 був останнім запуском 2021 року. Дослідники також зазначають, що дані, зібрані супутниками, є унікальною скарбницею даних про Землю, а також про зміни, що відбуваються на суші та в океані, і представлені мільйонами зображень.

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Вчені використовували дані, зібрані Landsat за останні 35 років, і використовували їх для вимірювання поширення рослинності в Антарктиді. Зазначимо, що дослідження проводили під спільним керівництвом Томаса Роланда, вченого-еколога з Університету Ексетера, та експерта з дистанційного зондування Оллі Бартлетта з Університету Гартфордшира.

Результати дослідження показують, що площа земель, вкритих рослинністю на Антарктичному півострові, збільшилася більш ніж у 10 разів з 1986 року. Площа вкритих рослинністю земель зросла з 0,86 кв. км у 1986 році до 11,95 кв. км у 2021 році. Автори зазначають, що ця територія обмежена теплішими краями півострова, але зрушення в екології регіону, спричинене антропогенною зміною клімату, все одно помітне.

Відомо, що озеленення найхолоднішого регіону Землі починається з мохів і лишайників. Перші є піонерними видами й першими організмами, які перемістилися в нове доступне середовище проживання. Ці види рослин витривалі, що дає їм змогу процвітати на голих каменях у середовищах з низьким вмістом поживних речовин. Однак вони також створюють основу для рослин, які підуть за ними, виділяючи кислоти та руйнуючи каміння.

Антарктида стає зеленішою через зміну клімату Фото: Michala Garrison

Карта, складена вченими, наочно демонструє результати нового дослідження. Кожна з чотирьох панелей показує кількість зеленої рослинності на вільній від льоду землі Антарктичного півострова нижче 300 метрів над рівнем моря. Дослідники зазначають, що кожен із шестикутників, по суті, затінений залежно від того, яка площа вкрита рослинністю.

До слова, попередні дослідження вчених уже показали, що мох накопичується швидше за останні 50 років і що спостерігалося зростання біологічної активності. Це привело їх до поточного дослідження, в якому вони хотіли визначити, чи росте мох не тільки вгору на більші висоти, а й назовні.

Дослідження також показали, що західний Антарктичний півострів насправді нагрівається значно швидше, ніж інші регіони планети. Дані вказують на те, що відступають не тільки льодовики, але площа морського льоду також скорочується, а відкритої води стає все більше. Основною причиною цих подій вважають збільшення викидів парникових газів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.