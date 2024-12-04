Антарктида в 10 раз зеленее, чем была: что произошло с континентом за 35 лет (фото)

Ученые исследовали спутниковые снимки, указывающие на то, что ледяной континент становится все более зеленым.

Спутники, запущенные на орбиту Земли — беспристрастные наблюдатели изменения климата на планете. Именно с помощью них ученые наблюдают, как ледяной покров медленно теряет власть над полярными океанами, а шельфовые ледники распадаются. Теперь ученые заметили и нечто еще более тревожное — некогда покрытые льдом части планеты теперь отчаянно зеленеют из-за растительности, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые собрали спутниковые данные за последние 35 лет и обнаружили, что Антарктида медленно, но ощутимо становится все зеленее. Известно, что NASA и Геологическая служба США отправили первый спутник Landsat в космос в 1975 году. С тех пор было запущено еще восемь спутников Landsat, причем Landsat 9 был последним запуском в 2021 году. Исследователи также отмечают, что данные, собранные спутниками, являются уникальной сокровищницей данных о Земле, а также изменениях, происходящих на суше и в океане, и представлены миллионами изображений.

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Ученые использовали данные, собранные Landsat за последние 35 лет, и использовали их для измерения распространения растительности в Антарктиде. Отметим, что исследование проводилось под совместным руководством Томаса Роланда, ученого-эколога из Университета Эксетера, и эксперта по дистанционному зондированию Олли Бартлетта из Университета Хартфордшира.

Результаты исследования показывают, что площадь земель, покрытых растительностью на Антарктическом полуострове, увеличилась более чем в 10 раз с 1986 года. Площадь покрытых растительностью земель выросла с 0,86 кв. км в 1986 году до 11,95 кв. км в 2021 году. Авторы отмечают, что эта территория ограничена более теплыми краями полуострова, но сдвиг в экологии региона вызванный антропогенным изменением климата, все равно заметен.

Известно, что озеленение самого холодного региона Земли начинается с мхов и лишайников. Первые являются пионерными видами и первыми организмами, которые переместились в новую доступную среду обитания. Эти виды растений выносливы, что позволяет им процветать на голых камнях в средах с низким содержанием питательных веществ. Однако они также создают основу для растений, который последуют за ними, выделяя кислоты и разрушая камни.

Антарктида становится зеленее из-за изменения климата Фото: Michala Garrison

Карта, составленная учеными, наглядно демонстрирует результаты нового исследования. Каждая из четырех панелей показывает количество зеленой растительности на свободной ото льда земле Антарктического полуострова ниже 300 метров над уровнем моря. Исследователи отмечают, что каждый из шестиугольников, по сути, затенен в зависимости от того, какая площадь покрыта растительностью.

К слову, предыдущие исследования ученых уже показали, что мох накапливается быстрее за последние 50 лет и что наблюдался рост биологической активности. Это привело их к текущему исследованию, в котором они хотели определить, растет ли мох не только вверх на более высокие высоты, но и наружу.

Исследования также показали, что западный Антарктический полуостров на самом деле нагревается значительно быстрее, чем другие регионы планеты. Данные указывают на то, что отступают не только ледники, но площадь морского льда также сокращается, а открытой воды становится все больше. Основной причиной этих событий считают увеличивающие выбросы парниковых газов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.