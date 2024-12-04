Качество основного продукта питания миллиардов людей на Земле снижается: в чем тут дело
Исследователи обнаружили, что потепление климата неминуемо снижает качество риса во всей Восточной Азии.
Рис является основным продуктом питания для миллиардов людей по всему земному шару: данные указывают, что за последние полвека спрос на этот продукт вырос вдвое. В то же время Азия является основным регионом выращивания этой культуры, а также крупнейшим экспортером риса во всем мире. Увы, исследователи обнаружили, что качество риса во всей Восточной Азии в последнее время неминуемо ухудшается, пишет PHYS.org.
В то же время рис невероятно чувствителен к погодным условиям, а потому понимание того, как изменение климата влияет на урожайность, имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивых поставок продовольствия в будущем. Помимо урожайности, качество риса также может быть затронуто, что определяется сочетанием внешнего вида, вкусовых качеств, питательного профиля и свойств помола.
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В новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые обнаружили снижение качества продукта в Восточной Азии — основной причиной этого называют изменение температуры.
По словам соавтора исследования, доктора Сяньфэн Лю из китайского педагогического университета Шэньси, для поиска закономерностей качества риса в Японии и Китае они с коллегами использовали данные за последние 35 лет. Это основано на показателе количества зерна риса (HRR), который является мерой доли измельченных зерен риса, сохраняющих 75% своей длины после помола, когда удаляются шелуха и отруби.
Команда изучила ряд климатических переменных, использовав моделирование, чтобы выяснить, какие из них оказывают наибольшее влияние на качество риса. К этим переменным относятся:
- ночная и дневная температуры;
- дневная средняя температура;
- жаркие дни (выше 30/35 °C);
- осадки;
- частота осадков;
- влажность почвы;
- солнечная радиация;
- облачность;
- относительная влажность;
- дефицит давления пара днем;
- транспирация;
- концентрация углекислого газа.
В результате ученым удалось определить, что ночные температуры на самом деле являются основным фактором снижения качества риса. В частности, по мере повышения ночных температур критический порог снижения начинается при 12 °C и 18 °C для Японии и Китая соответственно. Когда цветение и рост зерна происходят в таких условиях, скорость фотосинтеза и накопления крахмала в зерне снижается, что приводит к снижению качества.
Вторым по важности фактором стала суточная солнечная радиация, а затем суточные осадки и дефицит дневного давления пара. Среднее качество риса по всем участкам и годам в Китае имело HRR ~62%, но снижалось на 1,45% каждое десятилетие. В Японии средний HRR был немного выше и составлял ~66%, с заметным темпом снижения на 7,6% каждое десятилетие.
Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как вырастить клон риса на 95% похожим на настоящий.