Якість основного харчового продукту мільярдів людей на Землі знижується: у чому тут справа

Дослідники виявили, що потепління клімату неминуче знижує якість рису в усій Східній Азії.

Рис є основним харчовим продуктом для мільярдів людей по всій земній кулі: дані вказують, що за останні півстоліття попит на цей продукт зріс удвічі. Водночас Азія є основним регіоном вирощування цієї культури, а також найбільшим експортером рису в усьому світі. На жаль, дослідники виявили, що якість рису в усій Східній Азії останнім часом неминуче погіршується, пише PHYS.org.

Водночас рис неймовірно чутливий до погодних умов, а тому розуміння того, як зміна клімату впливає на врожайність, має першорядне значення для забезпечення стійкого постачання продовольства в майбутньому. Крім урожайності, якість рису також може бути порушена, що визначається поєднанням зовнішнього вигляду, смакових якостей, поживного профілю і властивостей помелу.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters, вчені виявили зниження якості продукту в Східній Азії — основною причиною цього називають зміну температури.

Часові та просторові зміни норми висіву рису (HRR) як показника якості рису в Китаї (a, c) та Японії (b, d) Фото: Xianfeng Liu

За словами співавтора дослідження, доктора Сяньфен Лю з китайського педагогічного університету Шеньсі, для пошуку закономірностей якості рису в Японії та Китаї вони з колегами використовували дані за останні 35 років. Це ґрунтується на показнику кількості зерна рису (HRR), який є мірою частки подрібнених зерен рису, що зберігають 75% своєї довжини після помелу, коли видаляють лушпиння і висівки.

Команда вивчила низку кліматичних змінних, використавши моделювання, щоб з'ясувати, які з них мають найбільший вплив на якість рису. До цих змінних належать:

нічна та денна температури;

денна середня температура;

спекотні дні (вище 30/35 °C);

опади;

частота опадів;

вологість ґрунту;

сонячна радіація;

хмарність;

відносна вологість;

дефіцит тиску пари вдень;

транспірація;

концентрація вуглекислого газу.

У результаті вченим вдалося визначити, що нічні температури насправді є основним чинником зниження якості рису. Зокрема, у міру підвищення нічних температур критичний поріг зниження починається при 12 °C і 18 °C для Японії та Китаю відповідно. Коли цвітіння і ріст зерна відбуваються в таких умовах, швидкість фотосинтезу і накопичення крохмалю в зерні знижується, що призводить до зниження якості.

Прогнози майбутніх знижень HRR у Китаї (a, c) і Японії (b, d) до 2100 року за різних сценаріїв викидів Фото: Xianfeng Liu

Другим за важливістю фактором стала добова сонячна радіація, а потім добові опади та дефіцит денного тиску пари. Середня якість рису за всіма ділянками та роками в Китаї мала HRR ~62%, але знижувалася на 1,45% кожне десятиліття. В Японії середній HRR був трохи вищим і становив ~66%, з помітним темпом зниження на 7,6% кожне десятиліття.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як виростити клон рису на 95% схожим на справжній.