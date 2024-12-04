Броня для затонувших кораблей. Новая "слизь" позволит сохранить образцы возрастом 800 лет

Океан неблагоприятная среда для затонувших деревянных судов, потерпевших кораблекрушение, но ученые нашли способ их защитить.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является последним пристанищем для невероятного количества кораблей, потерпевших крушение сотни, а то и тысячи лет назад. Затонувшие деревянные суда особенно восприимчивы к коррозийному воздействию соленой воды и высокому содержанию бактерий, пишет Popular Science.

Опасности для артефактов не заканчиваются в тот момент, когда ученые обнаруживают затонувшие суда и поднимают их на поверхность. Как правило, ученые используют различные методы консервации, чтобы сохранить их целостность, но некоторые из них делают образцы еще более хрупкими, а также способны деформировать их форму.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что процесс консервации затонувших кораблей весьма длительный и ученым также приходится снимать покрытие после того, как оно пропитывает древесину составами, делающими их более твердыми — эта процедура весьма опасна. Однако теперь ученые из Гонконгского университета науки и технологий и Университета Сунь Ятсена утверждают, что смогли разработать гель, который может стать более безопасным вариантом для уничтожения вредных микробов и кислот в затопленной древесине затонувших кораблей. Более того, ученые уверяют, что он растворяется сам по себе через несколько дней, а потому нет необходимости прямого физического удаления.

Для создания материала ученые смешали точное количество нейтрализующего кислоту бикарбоната калия с антимикробными, связывающими полимеры нитратами серебра. В состав вещества также вошел альгинат натрия — природный полисахарид, созданный из бурых морских водорослей, часто используемый в качестве загустителя в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.

После смешивания команда проверила возможности гидрогеля в экспериментальном варианте с использованием настоящей древесины затонувшего корабля. Ученые использовали образцы с затонувшего судна возрастом 800 лет, которые были предоставлены Музеем морского шелкового пути в Гуандуне.

На следующем этапе ученые проанализировали возможности сохранения после нанесения нескольких версий гидрогелевого покрытия на куски древесины, наполненные соленой водой. Результаты указывают на то, что каждая смесь нейтрализовала кислоты на глубине до 1 сантиметра в течение 10 дней после нанесения.

Однако были и различия. Например, гели, содержащие меньше нитрата серебра, удаляли вредные химикаты уже через день, а с меньшим — превращались в жидкость через 3-5 дней. В целом обработанная гидрогелем древесина в конечном итоге была менее хрупкой, чем образцы, обработанные с использованием более твердых гелей.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось исследовать 600-летний средневековый торговый корабль.