Сокровище среди кораблекрушений: найден корабль мореплавателя времен Великих географических открытий

Исследователи считают, что у берегов Кении обнаружили уникальное судно, возрастом 500 лет.

У берегов Кении найдены обломки древнего корабля, которые могут оказаться одним из первых суден, участвовавших в плавании португальского мореплавателя эпохи Великих географических открытий Васко да Гамы, пишет LiveScience.

Обломки были найдены недалеко от кенийского города Малинди еще в 2013 году, но только сейчас исследователи предположили, что это может быть корабль "Сан Жоржи" (São Jorge). Известно, что он затонул в 1524 году.

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Если обломки действительно принадлежали кораблю "Сан Жоржи", тогда это будет самое раннее найденное европейское кораблекрушение, говорит археолог из Университета Коимбры в Португалии и ведущий автор нового исследования. Но эксперты пока не знают этого наверняка.

Кастро и его команда собираются идентифицировать корабль, исследуя коралловые рифы, которые тянутся на север на 25 км.

Обломки корабля были найдены в 500 метрах от берега, на глубине 6 метров. Дайверам удалось поднять со дна Индийского океана бревна от корпуса корабля и рамы.

Васко да Гама проложил путь из Европы в Индийский океан в 1497 году, впервые обогнув мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Да Гама еще несколько раз прошел по этому маршруту до момента свой смерти в 1524 году в Индии. Некоторые эксперты предполагают, что мореплаватель умер от малярии. Исследования да Гама стали основой португальской торговой империи в Индийском океане.

"Сан Жоржи" был одним из примерно 20 суден, которые были с да Гама в его финальном путешествии в 1524 году. Корабль затонул незадолго до смерти мореплавателя. Всего было два затонувших португальских корабля, вторым затонул Nossa Senhora da Graça в 1544 году.

Если ученые удастся подтвердить, что обломки корабля возле Малинди принадлежат судну "Сан Жоржи", то это станет значительным открытием.

"Это будет иметь высокую ценность, как историческую, так и символическую, свидетельствующее о присутствии третьей армады Васко да Гама в кенийских водах. Я считают, что это уникальное кораблекрушение. Это настоящее сокровище", — заявил Кастро.

Отмечается, что во время обнаружения обломков в 2013 году, на месте кораблекрушения также были найдены медные слитки и слоновьи бивни.

Напомним, ученые узнали, что скрывает самое древнее кораблекрушение в мире. Когда мы думаем о далеком прошлом, легко представить древние цивилизации изолированными и разобщенными. Однако выдающаяся находка, кораблекрушение "Докос", рассказывает другую историю.