Скарб серед корабельних аварій: знайдено корабель мореплавця часів Великих географічних відкриттів

Дослідники вважають, що біля берегів Кенії виявили унікальне судно віком 500 років.

Біля берегів Кенії знайдено уламки стародавнього корабля, які можуть виявитися одним із перших суден, що брали участь у плаванні португальського мореплавця епохи Великих географічних відкриттів Васко да Гами, пише LiveScience.

Уламки були знайдені недалеко від кенійського міста Малінді ще 2013 року, але тільки зараз дослідники припустили, що це може бути корабель "Сан Жоржі" (São Jorge). Відомо, що він затонув 1524 року.

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Якщо уламки справді належали кораблю "Сан Жоржі", тоді це буде найбільш рання знайдена європейська корабельна аварія, каже археолог з Університету Коїмбри в Португалії й провідний автор нового дослідження. Але експерти поки що не знають цього напевно.

Кастро і його команда збираються ідентифікувати корабель, досліджуючи коралові рифи, які тягнуться на північ на 25 км.

Уламки корабля було знайдено за 500 метрів від берега, на глибині 6 метрів. Дайверам вдалося підняти з дна Індійського океану колоди від корпусу корабля і рами.

Васко да Гама проклав шлях із Європи до Індійського океану 1497 року, вперше обігнувши мис Доброї Надії на південному краю Африки. Да Гама ще кілька разів пройшов цим маршрутом до моменту своєї смерті 1524 року в Індії. Деякі експерти припускають, що мореплавець помер від малярії. Дослідження да Гама стали основою португальської торгової імперії в Індійському океані.

"Сан Жоржі" був одним із приблизно 20 суден, які були з да Гамою в його фінальній подорожі 1524 року. Корабель затонув незадовго до смерті мореплавця. Загалом було два затонулі португальські кораблі, другим затонув Nossa Senhora da Graça 1544 року.

Якщо вченим вдасться підтвердити, що уламки корабля біля Малінді належать судну "Сан Жоржі", то це стане значним відкриттям.

"Це матиме високу цінність, як історичну, так і символічну, що свідчить про присутність третьої армади Васко да Гама в кенійських водах. Я вважаю, що це унікальна корабельна аварія. Це справжній скарб", — заявив Кастро.

Зазначається, що під час виявлення уламків у 2013 році, на місці корабельної аварії також було знайдено мідні злитки і слонячі бивні.

Нагадаємо, вчені дізналися, що приховує найдавніша корабельна аварія у світі. Коли ми думаємо про далеке минуле, легко уявити стародавні цивілізації ізольованими та роз'єднаними. Однак видатна знахідка, корабельна аварія "Докос", розповідає іншу історію.