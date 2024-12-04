Броня для затонулих кораблів. Новий "слиз" дасть змогу зберегти зразки віком 800 років
Океан несприятливе середовище для затонулих дерев'яних суден, які зазнали корабельної аварії, але вчені знайшли спосіб їх захистити.
Океан покриває більшу частину поверхні планети і є останнім притулком для неймовірної кількості кораблів, які зазнали аварії сотні, а то й тисячі років тому. Затонулі дерев'яні судна особливо сприйнятливі до корозійного впливу солоної води та високого вмісту бактерій, пише Popular Science.
Небезпеки для артефактів не закінчуються в той момент, коли вчені виявляють затонулі судна і підіймають їх на поверхню. Як правило, вчені використовують різні методи консервації, щоб зберегти їхню цілісність, але деякі з них роблять зразки ще більш крихкими, а також здатні деформувати їхню форму.
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Відомо, що процес консервації затонулих кораблів вельми тривалий і вченим також доводиться знімати покриття після того, як воно просочує деревину речовинами, які роблять її більш твердою, — ця процедура вельми небезпечна. Однак тепер вчені з Гонконзького університету науки та технологій та Університету Сунь Ятсена стверджують, що змогли розробити гель, який може стати безпечнішим варіантом для знищення шкідливих мікробів і кислот у затопленій деревині затонулих кораблів. Ба більше, вчені запевняють, що він розчиняється сам по собі за кілька днів, а тому нема потреби прямого фізичного видалення.
Для створення матеріалу вчені змішали точну кількість бікарбонату калію, який нейтралізує кислоту, з антимікробними, що зв'язують полімери, нітратами срібла. До складу речовини також увійшов альгінат натрію — природний полісахарид, створений з бурих морських водоростей, який часто використовують як згущувач у харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості.
Після змішування команда перевірила можливості гідрогелю в експериментальному варіанті з використанням справжньої деревини затонулого корабля. Вчені використовували зразки із затонулого судна віком 800 років, які були надані Музеєм морського шовкового шляху в Гуандуні.
На наступному етапі вчені проаналізували можливості збереження після нанесення кількох версій гідрогелевого покриття на шматки деревини, наповнені солоною водою. Результати вказують на те, що кожна суміш нейтралізувала кислоти на глибині до 1 сантиметра протягом 10 днів після нанесення.
Однак були й відмінності. Наприклад, гелі, що містили менше нітрату срібла, видаляли шкідливі хімікати вже за день, а з меншим — перетворювалися на рідину через 3-5 днів. Загалом оброблена гідрогелем деревина в кінцевому підсумку була менш крихкою, ніж зразки, оброблені з використанням більш твердих гелів.
Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося дослідити 600-річний середньовічний торговий корабель.