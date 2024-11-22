У 200 разів менші за людську волосину: створено найтонші спагеті у світі (відео)

Дослідники використовували звичайне борошно, рідину та електрично заряджений пристрій для створення спагеті завширшки всього 372 нанометри.

В останні кілька років вчені дедалі частіше створюють різні харчові продукти в лабораторії: вже відомо про створення стейків і філе риби в лабораторії, а тепер вони дісталися до спагеті — однієї з найпопулярніших страв у всьому світі, пише IFLScience.

У новому дослідженні хіміки з Університетського коледжу Лондона (UCL) створили найтонші спагеті у світі. Для цього вчені використовували звичайне борошно, рідину та електрично заряджений пристрій, здатний створити нитку завширшки лише 372 нанометри — для порівняння, це вже довжини хвилі синього світла. Дослідники зазначають, що нитка спагеті така тонка, що її можна побачити лише за допомогою електронного мікроскопа.

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Під час дослідження вчені використовували нанопасту для створення килимка завширшки 2 сантиметри — саму структуру добре видно, проте окремі її волокна, на жаль, ні. Дослідники зазначають, що під час дослідження борошно та рідку мурашину кислоту було скручено за допомогою техніки, відомої як електропрядіння.

Далі вчені використовували сиру суміш пасти, протягуючи її через кінчик голки за допомогою електричного заряду, утворюючи спагеті — по суті, вони у 200 разів тонші за людську волосину. Щоб приготувати спагеті, суміш води й борошна проштовхують через металеві отвори. Фактично під час дослідження вчені зробили те ж саме, за винятком того, що вони пропустили борошняну суміш через електричний заряд. Фактично команда дійсно створила спагеті, але в рази менші, ніж ми звикли їх бачити.

Роботу виконала Беатріс Бріттон у межах її магістерської програми з хімії в UCL — саме їй, по суті, вдалося створити найтоншу пасту у світі. Відомо, що другою за товщиною пастою у світі є спагеті завширшки 400 мікронів, що приблизно в 1000 разів товщі за рекордсмена. Не менш цікаво те, що таку пасту насправді зроблено зовсім не машинами — її вручну роблять близько 10 жінок у сардинському місті Нуоро.

Однак, за словами співавтора дослідження, професора Гарета Вільямса, на жаль, найтонша паста у світі навряд чи зможе бути корисною як паста, оскільки перетравиться менш ніж за секунду — фактично до того, як ми встигнемо дістати її з каструлі.

Водночас дослідники зазначають, що вони зовсім не мали наміру розробити нову форму пасти. Насправді вчені планують використовувати ці крохмальні нанонитки для цікавих технічних застосувань, зокрема й у медичній сфері.

Нановолоконний килимок, що утримується двома пальцями Фото: Beatrice Britton/Adam Clancy

За словами професора Вільямса, нановолокна, зокрема зроблені з крохмалю, демонструють потенціал для використання в перев'язувальних матеріалах, оскільки вони дуже пористі. Команда також вважає, що нановолокна можуть бути використані і як каркас для відновлення тканин, оскільки імітують матрикс — мережу блоків та інших молекул, які клітини будують для підтримки себе.

Дослідники також зазначають, що крохмаль насправді є перспективним матеріалом для використання, оскільки він поширений і поновлюваний. Ба більше, крохмаль також є другим за величиною джерелом біомаси на Землі після целюлози та, що не менш важливо, він біорозкладний — тобто може розщеплюватися в організмі.

Водночас очищення крохмалю потребує більшої обробки. Тепер учені довели, що є простіший спосіб виготовлення нановолокон з використанням борошна. На наступному етапі вчені планують вивчити властивості нового продукту, а також те, як швидко він розпадається і як взаємодіє з клітинами. Крім того, вчені намагаються знайти спосіб виробляти новий матеріал у великих масштабах.

Раніше Фокус писав про те, що в лабораторії змогли виростити яловичу вирізку.