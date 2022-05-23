Не просто фарш, а справжній стейк: у лабораторії змогли виростити яловичу вирізку

Британська компанія стверджує, що її лабораторне м'ясо не відрізняється від справжнього за смаком і структурою.

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Учені з Великобританії стверджують, що вирощують у лабораторії справжні стейки, які потраплять до ресторанів протягом п'яти років. Про це повідомляє Daily Mail.

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Компанія 3D Bio-Tissues (3DBT) підкреслює, що її продукти не відрізняються від яловичої вирізки, купленої у м'ясника. У процесі створення лабораторної яловичини використовуються клітини, взяті у здорової тварини, а потім зберігаються в рідкому агенті до того, як буде поміщено в біореактор.

На відміну від попередніх спроб, у компанії кажуть, що м'ясо з їхньої лабораторії буде біологічно та структурно ідентичним зі справжнім.

"Майже 20 і більше компаній у всьому світі працюють над різними видами лабораторного м'яса. Але на відміну від нашої розробки, являють собою фарш або мус, а не цілу вирізку", — каже виконавчий директор компанії 3DBT, учений Че Коннон.

Інший директор компанії Джефф Бейкер сподівається, що технологія може стати революцією у виробництві продуктів харчування.

"Клітинне сільське господарство — це наступна захоплива віха. Технологія може вирішити нестачу продуктів харчування, проблему парникових газів через скорочення виробництва м'яса на фермах", — зазначає Бейкер.

[ + – ] Лабораторне м'ясо буде біологічно та структурно ідентичним зі справжнім Фото: Instagram

З однієї живої корови можна отримати тисячі клітин із допомогою безболісної біопсії. Потім клітини поміщають у біореактор, де до них додається хімічний агент росту під назвою City-Mix, саме він збільшує кількість клітин.

Після наявні клітини переносять у "тканинний біореактор", у якому клітини перетворюються на структурований волокна, як у м'язах. Компанія не розкриває подальших процесів у біореакторах, щоб захистити свою інтелектуальну власність. Відомо, що саме на цьому етапі клітини тварин перетворюються на готовий продукт.

Зазначається, що компанія 3DBT розпочала свою роботу як стартап в Університеті Ньюкасла й уже завершила роботу зі створення першої у світі людської рогівки.

Повертаючись до стейків, компанія стверджує, що біопсія може бути взята у великої худоби, свійської птиці та навіть риби. Технологію можна використовувати для виготовлення шкіри або людських м'язів для трансплантації.

Інша перспективна галузь, де знадобиться технологія, це вирощування шкіри або м'яса екзотичних тварин, щоб запобігти їх зникненню.

"Якщо ви захочете суп з акулячих плавників, ми зможемо відтворити ці плавники, і ніхто не помітить різниці", — наголошує Бейкер.

Щоправда, деякі вчені попереджають, що лабораторному м'ясу може знадобитися така кількість енергії, що завдасть більше шкоди клімату, ніж традиційне сільське господарство. Але в таких попередженнях не враховується зростання частки екологічно чистих джерел енергії, а також те, що скорочення великої рогатої худоби скоротить викиди метану.

Компанія 3DBT сама собою не збирається займатися виробництвом продуктів харчування, вони хочуть лише постачати свої технології бізнесу, який вирощуватиме м'ясо.