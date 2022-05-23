Не просто фарш, а настоящий стейк: в лаборатории смогли вырастить говяжью вырезку

Британская компания утверждает, что ее лабораторное мясо неотличимо от настоящего по вкусу и структуре.

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Ученые из Великобритании утверждают, что выращивают в лаборатории настоящие стейки, которые попадут в рестораны в течение пяти лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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Компания 3D Bio-Tissues (3DBT) подчеркивает, что ее продукты неотличимы от говяжьей вырезки, купленной у мясника. В процессе создания лабораторной говядины используются клетки, взятые у здорового животного, а после хранятся в жидком агенте до того, как будут помещены в биореактор.

В отличие от предыдущих попыток, в компании говорят, что мясо из их лаборатории будет биологически и структурно идентичным с настоящим.

"Около 20 и более компаний во всем мире работают над различными видами лабораторного мяса. Но в отличие от нашей разработки, представляют собой фарш или мусс, а не целую вырезку", – говорит исполнительный директор компании 3DBT, ученый Че Коннон.

Другой директор компании Джефф Бейкер надеется, что разработка может стать революцией в производстве продуктов питания.

"Клеточное сельское хозяйство – это следующая захватывающая веха. Технология может решить нехватку продуктов питания, проблему парниковых газов из-за сокращения производства мяса на фермах", – отмечает Бейкер.

[ + – ] Лабораторное мясо будет биологически и структурно идентичным с настоящим. Фото: Instagram

Из одной живой коровы может быть получено тысячи клеток с помощью безболезненной биопсии. Затем клетки помещают в биореактор, где к ним добавляется химический агент роста под названием City-Mix, именно он увеличивает количество клеток.

После имеющиеся клетки переносят в "тканевый биореактор", в котором клетки превращаются в структурированный волокна, как в мышцах. Компания не раскрывает дальнейших процессов в биореакторах, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. Известно, что именно на этом этапе клетки животных превращаются в готовый продукт.

Отмечается, что компания 3DBT начала свою работу как стартап в Университете Ньюкасла и уже завершила работу по созданию первой в мире человеческой роговицы.

Возвращаясь к стейкам, компания утверждает, что биопсия может быть взята у крупного скота, домашней птицы и даже рыбы. Технологию также можно использовать для изготовления кожи или человеческих мышц для трансплантации.

Другая перспективная область, где пригодится технология, это выращивание кожи или мяса экзотических животных, чтобы предотвратить их исчезновение.

"Если вы захотите суп из акульих плавников, мы сможем воссоздать эти плавники, и никто не заметит разницы", – подчеркивает Бейкер.

Правда, некоторые ученые предупреждают, что лабораторное мясо может потребовать такое количества энергии, что нанесет больше вреда климату, чем традиционное сельское хозяйство. Но в таких предупреждениях не учитывается рост доли экологически чистых источников энергии, а также то, что сокращение крупного рогатого скота сократит выбросы метана.

Компания 3DBT сама по себе не собирается заниматься производством продуктов питания, они хотят лишь поставлять свои технологии бизнесу, который будет выращивать мясо.