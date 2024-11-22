В 200 раз меньше человеческого волоса: созданы самые тонкие спагетти в мире (видео)

Исследователи использовали обычную муку, жидкость и электрически заряженное устройство для создания спагетти шириной всего 372 нанометра.

В последние несколько лет ученые все чаще создают различные пищевые продукты в лаборатории: уже известно о создании стейков и филе рыбы в лаборатории, а теперь они добрались и спагетти — одного из наиболее популярных блюд во всем мире, пишет IFLScience.

В новом исследовании химики из Университетского колледжа Лондона (UCL) создали самые тонкие спагетти в мире. Для этого ученые использовали обычную муку, жидкость и электрически заряженное устройство, способное создать нить шириной всего 372 нанометра — для сравнения, это уже длины волны синего света. Исследователи отмечают, что нить спагетти такая тонкая, что ее можно увидеть только с помощью электронного микроскопа.

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В ходе исследования ученые использовали нанопасту для создания коврика шириной 2 сантиметра — сама структура хорошо видна, однако отдельные ее волокна, увы, нет. Исследователи отмечают, что в ходе исследования мук и жидкая муравьиная кислота были скручены с помощью техники, известной как электропрядение.

Далее ученые использовали сырую смесь пасты, протягивая ее через кончик иглы с помощью электрического заряда, образуя спагетти — по сути, они в 200 раз тоньше человеческого волоса. Чтобы приготовить спагетти, смесь воды и муки проталкивают через металлические отверстия. Фактически в ходе исследования ученые сделали то же самое, за исключением того, что они пропустили мучную смесь через электрический заряд. Фактически команда действительно создала спагетти, но в разы меньше, чем мы привыкли их видеть.

Работа была выполнена Беатрис Бриттон в рамках ее магистерской программы по химии в UCL — именно ей, по сути, удалось создать самую тонкую пасту в мире. Известно, что второй по толщине пастой в мире являются спагетти шириной 400 микрон, что примерно в 1000 раз толще рекордсмена. Не менее любопытно то, что такая паста на самом деле сделана вовсе не машинами — ее вручную делают около 10 женщин в сардинском городе Нуоро.

Однако, по словам соавтора исследования, профессора Гарета Уильямса, увы, самая тонкая паста в мире едва ли сможет быть полезна в качестве пасты, так как переварится менее чем за секунду — фактически до того, как мы успеем достать ее из кастрюли.

В то же время исследователи отмечают, что они вовсе не намеревались разработать новую форму пасты. На самом деле ученые планируют использовать эти крахмальные нанонити для интересных технических применений, в том числе и в медицинской сфере.

Нановолоконный коврик, удерживаемый двумя пальцами Фото: Beatrice Britton/Adam Clancy

По словам профессора Уильямса, нановолокна, в том числе и сделанные из крахмала, демонстрируют потенциал для использования в перевязочных материалах, поскольку они очень пористые. Команда также полагает, что нановолокна могут быть использованы и в качестве каркаса для восстановления тканей, поскольку имитируют матрикс — сеть блоков и других молекул, которые клетки строят для поддержки себя.

Исследователи также отмечают, что крахмал на самом деле является многообещающим материалом для использования, поскольку он распространен и возобновляем. Более того, крахмал также является вторым по величине источником биомассы на Земле после целлюлозы и что не мало важно, он биоразлагаем — то есть может расщеплять в организме.

В то же время очистка крахмала требует большей обработки. Теперь ученые доказали, что есть более простой способ изготовления нановолокон с использованием муки. На следующем этапе ученые планируют изучить свойства нового продукта, а также то, как быстро он распадается и как взаимодействует с клетками. Кроме того, ученые пытаются найти способ производить новый материал в больших масштабах.

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