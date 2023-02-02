Ужин из пробирки. Ученые вырастили в лаборатории свиной стейк — выглядит и пахнет, как настоящий (фото)

Исследователи уверяют, что их филе не уступает обычному по внешнему виду, запаху и даже вкусовым ощущениям.

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Последнее десятилетие ученые активно пытаются вырастить сочные вкусные стейки — ранее для этого использовали растительные заменители, однако британские ученые научились выращивать в пробирках настоящие свиные стейки, при этом ни одна "хрюша" не пострадала во время экспериментов, пишет Daily Mail.

Исследователи из Ньюкасла уверены, что их новое достижение вполне могло бы стать "музыкой для ушей свиней". Эксперты компании 3D Bio-Tissues (3DBT) использовали всего несколько клеток животных и смогли создать из них настоящее филе.

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На данном этапе команде удалось вырастить в лаборатории лишь один свиной стейк весок 33 г, однако команда считает, что в скором времени не только они в лаборатории смогут отведать свое творение — ученые надеются, что вскоре их стейки появятся на прилавках магазинов.

[ + – ] Ученые вырастили один стейк весом 33 г Фото: 3D Bio-Tissues

По словам исполнительного директора 3DBT, доктора Че Коннона, в сыром виде их "стейк из пробирки" ничем не уступает настоящему — имеет ту же консистенцию и эластичность, а при обжаривании становится хрустящим и обугливается. Ученые не отказали себе в удовольствии отведать свой приготовленный свиной стейк, и остались весьма довольны.

По словам Коннона, выращенное в лаборатории филе превзошло все ожидания — ученые в восторге от внешнего вида, вкуса, аромата и текстуры культивированной свинины. Более того, ученые отмечают, что приготовленное мясо не было жестким и стало еще одним шагом на пути к технологическому прогрессу.

[ + – ] Ученые приготовили стейк, выращенный в лаборатории Фото: 3D Bio-Tissues

Отметим, что в последнее время люди все чаще отказываются от употребления мяса и молочных продуктов из-за жестокого обращения с сельскохозяйственными животными и влияние этой отрасли на изменения климата. Ученые из Ньюкасла предполагает, что их новый продукт вполне может решить эти проблемы — создание стейков таким образом не вредит окружающей среде и самим животным.

[ + – ] Культивированный стейк не уступает обычном по вкусу, запаху и внешнему виду Фото: 3D Bio-Tissues

Ученые пока не могут рассчитать стоимость свиного стейка из пробирки, но надеются, что ближайшем будущем их продукция станет доступной для большинства, как минимум в Великобритании, а после и всего мира.

[ + – ] Ученые остались в восторге от созданного ими стейка Фото: 3D Bio-Tissues

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в прошлом году ученые из 3D Bio-Tissues вырастили в лаборатории сразу три говяжьих сочных стейка, которые по внешним и вкусовым качествам не уступают обычным.