Ни одна корова не пострадала. Ученые научились выращивать в пробирке настоящие сочные стейки (видео)

Лабораторные стейки выглядят и пахнут так же, как привычное нам мясо и вскоре могут появиться на прилавках магазинов.

Related video

Это не первая попытка создать заменитель настоящего мяса — ранее ученые уже пробовали создать стейк в пробирке, но использовали для этого растительные заменители. На этот раз ученые пошли дальше — они буквально вырастили сочный стейк из клетки коровы, чтобы затем приготовить его, пишет Daily Mail.

Над созданием стейка из пробирки работали ученые из дочерней компании Университета Ньюкасла, компании 3D Bio-Tissues (3DBT). В ходе исследования ученым удалось вырастить три небольших прототипа стейков, которые по внешнему виду и запаху совсем не уступают натуральным, при этом не используя растительных заменителей и не истребляя коров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исполнительного директора 3DBTЧе Коннона, они с командой очень довольны результатами — кусочки выращенного филе не только соответствуют внешне хорошему сочному стейку, но и обладают необходимым запахом и характерной корочкой во время приготовления мяса.

Для создания своей новаторской разработки ученые использовали клетки живых коров — забор биоматериала происходит с помощью безболезненной биопсии. В результате еще одним своим достижением ученые считают тот факт, что ни одна корова не пострадала во время исследования.

Затем клетки помещают в специальный биореактор и добавляют к ним химический агент роста — City-Mix. Таким образом удается увеличить количество клеток. Как только количество клеток достигает определенного объема, прототип начинает напоминать настоящий стейк. По словам Коннона, результат превзошел все ожидания ученых касательно целостности, аромата, текстуры и многого другого.

В общей сложности ученые вырастили три крохотных стейка весом всего 5 г каждый — размер стейков приблизительно 33 на 15 сантиметров. Однако исследователям было мало просто вырастить кусочки филе, они хотели, чтобы их продукт соответствовал характеристикам настоящего стейка и во время приготовления.

Поэтому они приняли решение приготовить прототипы — их поместили на горячую сковороду. Ученые обнаружили, что филе легко обжаривается и демонстрирует характерную карамелизацию корочки и излучает аромат привычного нам жаренного мяса. Кроме того, стейки из пробирки показали минимальную усадку, характерную и для высококачественного настоящего филе.

Британские ученые надеются, что уже в скором времени их стейки из пробирки можно будет обнаружить на полках магазинов. Первый крупный прототип филе надеются изготовить всего за 6-8 месяцев, а в 2023 году стейки планируют запустить в массовое производство.

Отметим, что производство культивированного мяса должно также поспособствовать в борьбе с глобальным потеплением Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какое количество гамбургеров можно съесть, не навредив окружающей среде — увы, придется затянуть пояса.