Придется затянуть пояса. Ученые рассказали, сколько гамбургеров можно съесть, не разрушив Землю

В новом исследовании ученые рассчитали точное количество сочных бургеров, которое мы можем позволить себе в неделю. Но есть один неприятный нюанс.

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Ежегодно Институт мировых ресурсов (WRI) публикует свой отчет о состоянии климата и действий, направленных на его сохранения. В новом отчете ученые разобрали, какого прогресса мы смогли достичь по 40 различным пунктам, в том числе ключевые климатические показатели от транспорта до возобновляемых источников энергии и употребления мяса, пишет Futurism.

По словам исполнительного директора WRI Ани Дасгупты, мы уже видели последствия, вызванные глобальным потеплением всего на 1,1 градус Цельсия, дальше ситуация будет только усугубляться. Она отметила, что если мы хотим избежать худших климатических сценариев для Земли, нам лучше бороться за каждую долю градуса.

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Так, например, по мнению исследователей, человечеству необходимо срочно снизить потребление мяса, чтобы избежать климатической катастрофы. В ходе исследования ученые сосчитали, что мы все еще можем позволить себе парочку сочных гамбургеров в неделю, но лишь при одном условии — это будет единственное мясо, которое мы позволим себе за эти 7 дней.

И это еще позитивный сценарий, в целом же ученые уверены, что нам стоит принимать множество сложных и важных решений быстрее, чем это есть сейчас. Например:

в 6 раз быстрее поэтапно отказываться от угля;

в 6 раз быстрее увеличить количество доступного общественного транспорта;

снизить темпы вырубки лесов;

снизить объемы использования ископаемого топлива.

Дасгупта также отметила, что сельскохозяйственные выбросы являются одной из наиболее масштабных проблем. Исследователи настаивают на том, что людям необходимо сократить количество потребляемого в неделю мяса — например, ограничить свой рацион всего двумя гамбургерами в неделю или заменить одно мясное блюдо овощным, может быть полезно и для здоровья — например, снижение холестерина.

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