Доведеться затягнути паски. Вчені розповіли, скільки гамбургерів можна з'їсти, не зруйнувавши Землю

У новому дослідженні вчені розрахували точну кількість соковитих бургерів, які ми можемо дозволити собі на тиждень. Але є один неприємний нюанс.

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Щорічно Інститут світових ресурсів (WRI) публікує свій звіт про стан клімату та дій, спрямованих на його збереження. У новому звіті вчені розібрали, якого прогресу ми змогли досягти за 40 різними пунктами, зокрема ключові кліматичні показники від транспорту до відновлюваних джерел енергії та споживання м'яса, пише Futurism.

За словами виконавчого директора WRI Ані Дасгупти, ми вже бачили наслідки, викликані глобальним потеплінням всього на 1,1 градуса Цельсія, далі ситуація тільки посилюватиметься. Вона зазначила, що якщо ми хочемо уникнути гірших кліматичних сценаріїв для Землі, то нам краще боротися за кожну частку градуса.

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Так, наприклад, на думку дослідників, людству необхідно терміново зменшити споживання м'яса, щоб уникнути кліматичної катастрофи. Під час дослідження вчені порахували, що ми все ще можемо дозволити собі кілька соковитих гамбургерів на тиждень, але лише за однієї умови — це буде єдине м'ясо, яке ми дозволимо собі за ці 7 днів.

І це ще позитивний сценарій, загалом вчені впевнені, що нам варто приймати безліч складних і важливих рішень швидше, ніж це є зараз. Наприклад:

у 6 разів швидше поетапно відмовлятися від вугілля;

у 6 разів швидше збільшити кількість доступного громадського транспорту;

знизити темпи вирубування лісів;

знизити обсяги використання викопного палива.

Дасгупта також зазначила, що сільськогосподарські викиди є однією з наймасштабніших проблем. Дослідники наполягають на тому, що людям необхідно скоротити кількість м'яса, що споживається в тиждень — наприклад, обмежити свій раціон всього двома гамбургерами на тиждень або замінити одну м'ясну страву овочевою, може бути корисною і для здоров'я — наприклад, зниження холестерину.

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