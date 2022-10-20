Плати або пристосовуйся. Новозеландським фермерам доведеться заплатити за відрижку кожної овечки

Нова Зеландія першою у світі запровадила податок на відрижку худоби — фермери, м'яко кажучи, не в захваті.

Related video

Десятиліттями вчені б'ють на сполох, попереджають про необхідність знизити кількість викидів та розробляють різні програми, які мають допомогти стримати зміни клімату. Дослідники запевняють, що нам терміново необхідно знизити зокрема кількість викидів метану — у Новій Зеландії для цього розробили цілу програму і першими у світі запровадили податок на "відрижку худоби", пише Aljazeera.

Про це минулого тижня заявила прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Вона оприлюднила плани щодо першого у світі податкового збору за сільськогосподарські гази та біогенний метан, основна маса якого виробляється під час відрижки близько шести мільйонів новозеландських корів та 26 мільйонів овець.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чи варто говорити, що новозеландські селяни сприйняли нововведення без особливого ентузіазму. Цього тижня країною прокотилися хвилі протесту — фермери їздять цілими колонами тракторів і пікапів, щоб висловити своє обурення, як його вже прозвали місцеві, так званого "податку на пердіж та відрижку".

Колони сільськогосподарських автомобілів вже зупинили рух у Веллінгтоні, Окленді, Крайстчерчі та інших містах країни. На думку протестувальників, уряду варто відмовитися від цієї ідеї та дати фермерам нормально існувати — більшість вважає, що подібні податки буквально загрожують "життєздатності місцевих фермерів".

[ + – ] Фермери вийшли на протести Фото: протест фермеров

Водночас Арден наголошує, що таке рішення вимушене та спрямоване на вирішення проблем глобальної зміни клімату. Незважаючи на те, що метан менш поширений і не затримується в атмосфері надовго, як вуглекислий газ, він не менш небезпечний. Цей газ є сильнішим агентом, що зігріває — на думку вчених, саме на метан припадає близько 30% глобального підвищення температури Землі.

На думку уряду Нової Зеландії, такі заходи мають мати позитивний ефект — по-перше, передбачається, що викиди від тваринництва скоротяться приблизно на 20%, по-друге, фермерам доведеться адаптуватися до нових методів ведення сільського господарства та перейти на більш екологічні методи ведення бізнесу. .

Раніше Фокус писав про те, що глобальне потепління допоможуть утримати дерев'яні міста.