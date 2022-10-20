Плати или приспосабливайся. Новозеландским фермерам придется заплатить за отрыжку каждой овечки

Новая Зеландия первой в мире ввела налог на отрыжку скота — фермеры, мягко говоря, не в восторге.

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Десятилетиями ученые бьют тревогу, предупреждают о необходимости снизить количество выбросов и разрабатывают различные программы, которые должны помочь сдержать климатические изменения. Исследователи уверяют, что нам срочно необходимо снизить в том числе и количество выбросов метана — в Новой Зеландии для этого разработали целую программу и первыми в мире ввели налог на "отрыжку скота", пишет Aljazeera.

Об этом на прошлой неделе заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она обнародовала планы по первому в мире налоговому сбору за сельскохозяйственные газы и биогенный метан, основная масса которого вырабатывается во время отрыжки около шести миллионов новозеландских коров и 26 миллионов овец.

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Стоит ли говорить, что новозеландские фермеры восприняли без особого энтузиазма. На этой неделе по стране прокатились волны протеста — фермеры ездят целыми колоннами тракторов и пикапов, чтобы выразить свое негодование в отношении, как его уже прозвали местные, так называемого "налога на пердеж и отрыжку".

Колонны сельскохозяйственных автомобилей уже застопорили движение в Веллингтоне, Окленде, Крайстчерче и других городах страны. По мнению протестующих, правительству стоит отказаться от этой идеи и дать фермерам нормально существовать — большинство считает, что подобные налоги буквально угрожают "жизнеспособности местных фермеров".

[ + – ] Фермеры вышли на протесты Фото: Dave Rowland/Getty Images

В то же время Арден подчеркивает, что такое решение вынужденное и направлено на решение проблем глобального изменения климата. Несмотря на то, что метан менее распространен и не задерживается в атмосфере надолго, как углекислый газ, он не менее опасен. Этот газ является более сильным согревающим агентом — по мнению ученых, именно на метан приходится порядка 30% глобального повышения температуры Земли.

По мнению правительства Новой Зеландии, такие мере должны возыметь положительный эффект — во-первых, предполагается, что выбросы от животноводства сократятся приблизительно на 20%, во-вторых, фермерам придется адаптироваться к новым методам ведения сельского хозяйства и перейти на более экологичные методы ведения бизнеса.

Ранее Фокус писал о том, что глобальное потепление помогут сдержать деревянные города.