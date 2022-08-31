Назад к истокам. Глобальное потепление помогут сдержать лишь деревянные города

Ученые подсчитали, что переход на более экологичные городские постройки позволит сократить выбросы углекислого газа на более 100 миллиардов тонн.

Исследователи то и дело описывают устрашающее будущее для человечества, если нам не удастся снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу и тем самым сдержать глобальное потепление на планете к концу столетия на уровне 2C, пишет Daily Mail.

В разных уголках мира ученые заняты тем, что ищут пути решения проблемы. Не стали исключением и сотрудники Потсдамского института исследований воздействия на климат. Они изучили возможность строительства городских домов из дерева и смоделировали сценарий, при котором нам удастся снизить количество выбросов CO2 на более 100 миллиардов тонн. А это 10% от объемов углекислого газа, которые необходимо сократить в целом.

В своем исследовании ученые рассмотрели несколько вариантов для планеты. Первый — продолжать строить здания из привычных нам цемента и бетона, второй — использовать более экологичные материалы, например, древесину. Результаты показывают, что при втором сценарии человечеству удастся значительно снизить выбросы, а значит и уменьшить эффект от климатических изменений.

[ + – ] Деревянные дома могут быть не только экологичными, но и стильными. Фото: Shutterstock/dani3315

Несмотря на то, что древесина считается старомодным материалом, она является восполняемым ресурсом и имеет наиболее низкий углеродный след из всех известных строительных материалов. По мнению ведущего автора исследования Абхиджита Мишра, при изготовлении инженерной древесины выделяется намного меньше углекислого газа, чем при производстве бетона или стали. Кроме того, искусственная древесина способна накапливать углерод, что в дальнейшей перспективе делает "деревянные города" своеобразными поглотителями углерода.

В своей модели ученые рассмотрели вариант, при котором в обозримом будущем 90% всех новых городских строений будут построены из древесины — это могут быть дома средней этажности, от 4 до 12 этажей. Именно этот вариант в результате предполагает значительное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 10% из необходимых для сдерживания глобального потепления на уровне 2C.

В ходе исследования ученые также изучили, насколько вырастет спрос на древесину при условии строительства "деревянных городов" и сможем ли мы удовлетворить эту потребность без ущерба для планеты и сельского хозяйства. Моделирование ученых показало, что специальные древесные плантации, не затрагивающие природоохранные участки или участки, используемые для производства продуктов питания, смогут удовлетворить спрос на строительство экологичных зданий, не навредив планете.

Кстати, ранее Фокус писал о львовских архитекторах, которые создали проект "живого небоскреба" из генетически модифицированных деревьев.