Назад до витоків. Глобальне потепління допоможуть стримати лише дерев'яні міста

Вчені підрахували, що перехід на екологічніші міські споруди дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на понад 100 мільярдів тонн.

Дослідники постійно описують жахливе майбутнє для людства, якщо нам не вдасться знизити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу і тим самим стримати глобальне потепління на планеті до кінця століття на рівні 2 C, пише Daily Mail.

У різних куточках світу вчені зайняті тим, що шукають шляхи розв'язання проблеми. Не стали винятком і співробітники інституту Потсдамського досліджень впливу на клімат. Вони вивчили можливість будівництва міських будинків із дерева та змоделювали сценарій, за якого нам вдасться знизити кількість викидів CO2 на понад 100 мільярдів тонн. А це 10% обсягів вуглекислого газу, які необхідно скоротити загалом.

У своєму дослідженні вчені розглянули кілька варіантів для планети. Перший — продовжувати будувати будинки зі звичних нам цементу та бетону, другий — використовувати екологічніші матеріали, наприклад, деревину. Результати показують, що за другого сценарію людству вдасться значно знизити викиди, а отже, і зменшити ефект від кліматичних змін.

[ + – ] Дерев'яні будинки можуть бути не лише екологічними, а й стильними Фото: деревянные дома

Попри те, що деревина вважається старомодним матеріалом, вона є ресурсом, який можна поповнити і який має найнижчий вуглецевий слід з усіх відомих будівельних матеріалів. На думку провідного автора дослідження Абхіджіта Мішра, під час виготовлення інженерної деревини виділяється набагато менше вуглекислого газу, ніж під час виробництва бетону або сталі. Крім того, штучна деревина здатна накопичувати вуглець, що в подальшій перспективі робить "дерев'яні міста" своєрідними поглиначами вуглецю.

У своїй моделі вчені розглянули варіант, за якого в найближчому майбутньому 90% усіх нових міських будівель побудують із деревини — це можуть бути будинки середньої поверховості, від 4 до 12 поверхів. Саме цей варіант передбачає значне скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу на 10% з необхідних для стримування глобального потепління на рівні 2C.

Під час дослідження вчені також вивчили, наскільки зросте попит на деревину за умови будівництва "дерев'яних міст" і чи зможемо ми задовольнити цю потребу без шкоди для планети та сільського господарства. Моделювання вчених показало, що спеціальні дерев'яні плантації, що не торкаються природоохоронних ділянок або ділянок, які використовують для виробництва продуктів харчування, зможуть задовольнити попит на будівництво екологічних будівель, не зашкодивши планеті.

До речі, раніше Фокус писав про львівських архітекторів, які створили проєкт "живого хмарочоса" із генетично модифікованих дерев.