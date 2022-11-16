Жодна корова не постраждала. Вчені навчилися вирощувати в пробірці справжні соковиті стейки (відео)

Лабораторні мають такий вигляд і пахнуть так, як звичне для нас м'ясо, і незабаром може з'явитися на прилавках магазинів.

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Це не перша спроба створити замінник справжнього м'яса — раніше вчені вже пробували створити стейк у пробірці, але використовували для цього рослинні замінники. Цього разу вчені пішли далі — вони буквально виростили соковитий стейк із клітини корови, щоб потім приготувати його, пише Daily Mail.

Над створенням стейка з пробірки працювали вчені з дочірньої компанії Університету Ньюкасла, компанії 3D Bio-Tissues (3DBT). У ході дослідження вченим вдалося виростити три невеликі прототипи стейків, які на вигляд і запах зовсім не поступаються натуральним, при цьому не використовуючи рослинних замінників і не винищуючи корів.

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За словами виконавчого директора 3DBT Че Коннона, вони з командою дуже задоволені результатами — шматочки вирощеного філе не тільки відповідають зовні гарному соковитому стейку, але й мають необхідний запах і характерну скоринку під час приготування м'яса.

Для створення своєї новаторської розробки вчені використовували клітини живих корів — забір біоматеріалу відбувається за допомогою безболісної біопсії. У результаті ще одним своїм досягненням вчені вважають той факт, що жодна корова не постраждала під час дослідження.

Потім клітини поміщають у спеціальний біореактор і додають до них хімічний агент росту City-Mix. Так вдається збільшити кількість клітин. Як тільки кількість клітин сягає певного обсягу, прототип починає нагадувати справжній стейк. За словами Коннона, результат перевершив усі очікування вчених щодо цілісності, аромату, текстури та багато іншого.

Учені виростили три крихітних стейки вагою всього 5 г кожен — розмір стейків приблизно 33 на 15 сантиметрів. Однак дослідникам було мало просто виростити шматочки філе, вони хотіли, щоб їхній продукт відповідав характеристикам справжнього стейка й під час приготування.

Тому вони вирішили приготувати прототипи — їх помістили на гарячу сковороду. Вчені виявили, що філе легко обсмажується й демонструє характерну карамелізацію скоринки та випромінює аромат звичного нам смаженого м'яса. Крім того, стейки з пробірки показали мінімальну усадку, характерну й для високоякісного філе.

Британські вчені сподіваються, що вже незабаром їхні стейки з пробірки можна буде знайти на полицях магазинів. Перший великий прототип філе сподіваються виготовити лише за 6-8 місяців, а у 2023 році стейки планують запустити в масове виробництво.

Зазначимо, що виробництво культивованого м'яса має також сприяти боротьбі з глобальним потеплінням Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки гамбургерів можна з'їсти, не нашкодивши навколишньому середовищу, — на жаль, доведеться затягнути пояси.