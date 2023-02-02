Вечеря з пробірки. Вчені виростили в лабораторії свинячий стейк — він має вигляд і запах справжнього (фото)
Дослідники запевняють, що їхнє філе не поступається звичайному за виглядом, запахом і навіть смаковими відчуттями.
Останнє десятиліття вчені активно намагаються виростити соковиті смачні стейки — раніше для цього використовували рослинні замінники, проте британські вчені навчилися вирощувати в пробірках справжні свинячі стейки, водночас жодна свинка не постраждала під час експериментів, пише Daily Mail.
Дослідники з Ньюкасла впевнені, що їхнє нове досягнення цілком могло б стати "музикою для вух свиней". Експерти компанії 3D Bio-Tissues (3DBT) використовували лише кілька клітин тварин і змогли створити з них справжнє філе.
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На цьому етапі команді вдалося виростити в лабораторії лише один свинячий стейк вагою 33 г, проте команда вважає, що незабаром не тільки вони в лабораторії зможуть скуштувати своє творіння — вчені сподіваються, що незабаром їхні стейки з'являться на прилавках магазинів.
За словами виконавчого директора 3DBT, доктора Че Коннона, у сирому вигляді їхній "стейк з пробірки" нічим не поступається справжньому — має ту ж консистенцію та еластичність, а при обсмажуванні стає хрумким і обвуглюється. Вчені не відмовили собі в задоволенні скуштувати свій свинячий стейк, і залишилися дуже задоволені.
За словами Коннона, вирощене в лабораторії філе перевершило всі очікування — вчені захоплені зовнішнім виглядом, смаком, ароматом і текстурою культивованої свинини. Більше того, вчені зазначають, що приготоване м'ясо не було твердим і стало ще одним кроком на шляху до технологічного прогресу.
Зазначимо, що останнім часом люди все частіше відмовляються від вживання м'яса та молочних продуктів через жорстоке поводження із сільськогосподарськими тваринами та вплив цієї галузі на зміни клімату. Вчені з Ньюкасла припускають, що їхній новий продукт цілком може вирішити ці проблеми — створення стейків так не шкодить навколишньому середовищу й тваринам.
Учені поки що не можуть розрахувати вартість свинячого стейку з пробірки, але сподіваються, що найближчим часом їхня продукція стане доступною для більшості як мінімум у Великій Британії, а потім і всього світу.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що минулого року вчені з 3D Bio-Tissues виростили в лабораторії відразу три яловичі соковиті стейки, які за зовнішніми та смаковими якостями не поступаються звичайним.