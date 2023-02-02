Вечеря з пробірки. Вчені виростили в лабораторії свинячий стейк — він має вигляд і запах справжнього (фото)

Дослідники запевняють, що їхнє філе не поступається звичайному за виглядом, запахом і навіть смаковими відчуттями.

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Останнє десятиліття вчені активно намагаються виростити соковиті смачні стейки — раніше для цього використовували рослинні замінники, проте британські вчені навчилися вирощувати в пробірках справжні свинячі стейки, водночас жодна свинка не постраждала під час експериментів, пише Daily Mail.

Дослідники з Ньюкасла впевнені, що їхнє нове досягнення цілком могло б стати "музикою для вух свиней". Експерти компанії 3D Bio-Tissues (3DBT) використовували лише кілька клітин тварин і змогли створити з них справжнє філе.

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На цьому етапі команді вдалося виростити в лабораторії лише один свинячий стейк вагою 33 г, проте команда вважає, що незабаром не тільки вони в лабораторії зможуть скуштувати своє творіння — вчені сподіваються, що незабаром їхні стейки з'являться на прилавках магазинів.

[ + – ] Учені виростили один стейк вагою 33 г Фото: 3D Bio-Tissues

За словами виконавчого директора 3DBT, доктора Че Коннона, у сирому вигляді їхній "стейк з пробірки" нічим не поступається справжньому — має ту ж консистенцію та еластичність, а при обсмажуванні стає хрумким і обвуглюється. Вчені не відмовили собі в задоволенні скуштувати свій свинячий стейк, і залишилися дуже задоволені.

За словами Коннона, вирощене в лабораторії філе перевершило всі очікування — вчені захоплені зовнішнім виглядом, смаком, ароматом і текстурою культивованої свинини. Більше того, вчені зазначають, що приготоване м'ясо не було твердим і стало ще одним кроком на шляху до технологічного прогресу.

[ + – ] Вчені приготували стейк, вирощений у лабораторії Фото: 3D Bio-Tissues

Зазначимо, що останнім часом люди все частіше відмовляються від вживання м'яса та молочних продуктів через жорстоке поводження із сільськогосподарськими тваринами та вплив цієї галузі на зміни клімату. Вчені з Ньюкасла припускають, що їхній новий продукт цілком може вирішити ці проблеми — створення стейків так не шкодить навколишньому середовищу й тваринам.

[ + – ] Культивований стейк не поступається звичайним за смаком, запахом і зовнішнім виглядом Фото: 3D Bio-Tissues

Учені поки що не можуть розрахувати вартість свинячого стейку з пробірки, але сподіваються, що найближчим часом їхня продукція стане доступною для більшості як мінімум у Великій Британії, а потім і всього світу.

[ + – ] Учені залишилися в захваті від створеного ними стейку Фото: 3D Bio-Tissues

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що минулого року вчені з 3D Bio-Tissues виростили в лабораторії відразу три яловичі соковиті стейки, які за зовнішніми та смаковими якостями не поступаються звичайним.