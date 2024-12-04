Не просто узбережжя: на Корсиці археологи виявили поселення та ремісничу майстерню залізного віку

Під час розкопок археологи виявили поселення залізного віку, а також численні артефакти та навіть майстерню, в якій виготовляли черепицю.

Археологи виявили майстерню з виготовлення черепиці I століття нашої ери на східному узбережжі Корсики. Під час цих розкопок поблизу лагуни Етан-де-Діан вчені також залишки поселення раннього залізного віку, пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені Французьким національним інститутом превентивних археологічних досліджень (INRAP), розпочалися в липні на площі 3000 квадратних метрів в межах підготовки до будівництва об'єкта нерухомості. Дослідники виявили близько 50 споруд раннього залізного віку, зокрема порожнисті та ямкові утворення, що містять місцеву кераміку, імпортовані етруські артефакти та численні кам'яні знаряддя праці.

Дослідники виявили близько 50 споруд раннього залізного віку Фото: Brice Chevaux/Inrap

Стовпчикові ями свідчать про використання органічних матеріалів у будівництві, тоді як великі ями з деревним вугіллям, розбитими вазами та фрагментами жорен вказують на побутову діяльність. Попри багатство знахідок, загальний план доісторичного поселення залишається неясним через часткове охоплення зони досліджень.

На південь від цього доісторичного місця, майже біля самої води, знаходиться добре збережена майстерня з виготовлення черепиці. За даними INRAP, майстерня містить докази повного процесу виробництва черепиці.

Підготовка глини відбувалася у великому резервуарі діаметром 4,3 метра. Потім черепицю обпалювали в укріпленій галькою печі, обладнаній нагрівальною камерою. Поруч із піччю знаходився склад, який, ймовірно, використовували для зберігання готової черепиці. Навколишні ями містили уламки кераміки, зокрема неправильно випалену плитку та відходи.

На ділянці також містилося вісім поховань, здебільшого з кахлів і каменю, серед яких виділялося одне поховання з урною. Окрім майстерні, під час розкопок вдалося знайти кераміку, інструменти та структурні залишки раннього залізного віку. Дослідники планують провести подальший аналіз знахідок на початку 2025 року, що обіцяє додаткові відомості про цю багатошарову археологічну пам'ятку.

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Ці відкриття демонструють історичну складність регіону Етан-де-Діан, від його ранніх етапів заселення до промислового використання в римський період. Такі розкопки свідчать про важливість археологічних досліджень для розгадки стародавнього життя та його розуміння.

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